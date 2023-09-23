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Savunma

TCG Anadolu Akdeniz'de!

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) savaş gemisi TCG Anadolu, Akdeniz'deki seyri kapsamında Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanından bir günlük aradan sonra ayrıldı.

IHA23 Eylül 2023 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
TCG Anadolu Akdeniz'de!

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Doğu Akdeniz'de seyreden Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu dün Mersin'in Silifke ilçesine geldi. Burada Taşucu Limanı'na demir attı. Dünyanın SİHA gemisi TCG Anadolu'nun, Taşucu Limanı'na test için geldiği öğrenildi.

TCG Anadolu, 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip bulunuyor. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siyasına sahip TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor.

Geminin uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, bin 223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkânı ve 2 ameliyathane de bulunuyor.

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