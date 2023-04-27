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Savunma

Türkiye'nin ANKA-3'ü korkuttu! Hükümete çağrı yaptılar: Çok sayıda SİHA almalıyız

TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk kez piste çıktı, uçuşa hazırlanıyor. ANKA-3'le ilgili konuşan İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem, 'Şu anda ilk uçuş, ilk hedef. Uçuş tarihi çok yakın, mayıs başında, mayıs ayının ortasını geçmeden inşallah uçuracağız.' dedi. Bu gelişmeler Yunanistan'da paniğe neden oldu. Yunan basını Atina yönetimine 'Çok sayıda SİHA almalıyız' çağrısı yaptı.

Sabah27 Nisan 2023 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Türkiye'nin ANKA-3'ü korkuttu! Hükümete çağrı yaptılar: Çok sayıda SİHA almalıyız
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Yunan basını Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri mercek altına aldı." Türkiye'nin ANKA-3'ü yerde taksi testleri yapıyor ve ilk uçuşunu Mayıs ayında yapacak" denilen haberde, 'bu bir istisna değil' ifadeleri kullanıldı.

ANKA-3'ün bu testinin ana hedefleri arasında uçak sistemlerinin performansının ve davranışının havaalanı ortamında güvenli kalkışlara, inişlere ve yer manevralarına dönüştürülebileceğini göstermesi olduğu belirtildi.

Bunun ilk uçuş öncesi son test olduğu belirtilen haberde, ANKA-3'ün kuyruksuz bir düzenek olduğunu ve farklı avantajlara sahip olduğu belirtildi.

İnsansız Hava Araçları Mühendislik Direktörü Bülent Korkem'in sözlerine yer verilen haberde, uçağın ciddi bir taşıma kapasitesi olduğu ve 44 bin feete kadar çıkabildiği ve 40 bin feette görev yapabildiği belirtildi.

ANKA-3'ün üzerine konulan diğer elektronik sistemler ile havadan karaya ve havadan havaya taarruz için mühimmat kullanabileceği ifade edildi.

ANKA-3'ün Milli Muharip Uçak, HURJET, F-16 gibi insanlı sistemlerle ortak harekatlarda kullanılabilmesi durumunu 'Yunanistan'a karşı tehdidi yükselten yeni Türk ANKA-3 insansız savaş uçağı geliyor' denildi.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin savunmadaki kabiliyetlerini geliştirmesinden endişelenildiği açıkça belirtilen haberde Atina hükümetine uyarılarda bulunuldu.

Yunanistan'ın bir yandan stratejik ve taktik düzeyde antidrone sistemleri ile zırhlanmaya devam ederken çok sayıda SİHA satın alma işlemini de sürdürmesi gerektiği belirtildi.

  • ANKA-3
  • savunma sanayii
  • Yunan basını

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