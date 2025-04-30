Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisinde kaydettiği ilerlemeler, komşu ülkelerde dikkatle izleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki etkinliğini artıran Türkiye'nin, geliştirdiği ileri teknoloji deniz savunma sistemleri ile bölgedeki dengeleri değiştiriyor.
Yunan haber sitesi Epikaria, ülkesinin Türkiye'den korunmak için İsrail'den 10 adet Mavi Balina insansız denizaltı satın almayı planladığını açıkladı.
Türk donanmasının Doğu Akdeniz'in en güçlüsü olarak kabul edildiği belirtilirken Türkiye'nin askeri operasyonel kabiliyetine dikkat çekildi.
YUNANİSTAN'DA TÜRKİYE PANİĞİ
Son olarak Türkiye'nin gelişen savunma sanayii komşuyu rahatsız etti.
Yunan haber sitesi Epikaria, ülkesinin Türkiye'den korunmak için İsrail'den 10 adet Mavi Balina insansız denizaltı satın almayı planladığını açıkladı.
Türk donanmasının Doğu Akdeniz'in en güçlüsü olarak kabul edildiği belirtilirken Türkiye'nin askeri operasyonel kabiliyetine dikkat çekildi.