Türkiye'nin başarısı dünyanın gündeminde! Türk kara araçları SİHA'ları geçiyor

Türkiye'nin savunma endüstrisinde son dönemde yakaladığı başarının etkileri küresel savunma yayın organlarında yankılanıyor. İngiltere'de Jane's, ABD'de ise Breaking Defense ve The Defense Post Türkiye'nin küresel savunma endüstrisinde yükselen gücünü sayfalarına taşıdılar.

JANES'DEN ALPAR'A ÖVGÜ

125 yıllık tarihiyle dünyanın en saygın uluslararası savunma yayın organı olan İngiltere merkezli Jane's, Türkiye'nin yeni insansız zırhlı aracı (İZA) Alpar'a sayfalarında geniş yer ayırdı. "Otokar insansız zırhlı aracı Alpar'ı ortaya çıkardı" başlıklı haberde "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin robotik ve insansız yer araçları ihtiyacını karşılamak için tasarlanan Alpar savaş alanında hem insanlı hem de insansız diğer tüm sistemlerle entegre hareket edebilme özelliğine sahip" ifadesine yer verildi.

TÜRK İZA'SININ ÖZELLİKLERİ TANITILDI

HaberGlobal'in haberine göre; Yayınlanan haberde Otokar'ın Alpar'ı hem rutin devriye görevlerindeki askeri personel sayısını azaltmak hem de tehlikeli savaş bölgelerinde aracın yapay zekasını ve topladığı data analizlerini kullanarak daha başarılı görev sonuçları elde etmek amacıyla tasarladığı ifade edildi. Haberde 12 tonluk insansız savaş aracının etkin bir ateş gücüne sahip olduğu ve savaş bölgelerine kargo uçaklarıyla rahatlıkla taşınabildiğine de değinildi. Jane's Türkiye'nin insansız hava araçlarının ardından insansız kara araçlarında da hızla yükseldiğini ifade ederek "Alpar yalnızca bu araçtan ibaret değil. Alpar ailesinin zırhlı savaş aracı, anti-tank aracı, İHA mücadele ve engelleme aracı, lojistik taşıyıcı aracı ve İHA'lar için iletişim aracı olmak üzere çok sayıda versiyonları bulunmakta" ifadesine yer verildi.

TÜRK SAVUNMA İHRACATI YÜKSELİYOR VURGUSU

ABD merkezli küresel savunma yayın organı Breaking Defense'de ise "İHA ve kara sistemlerindeki talep dolayısıyla Türk savunma ihracatı yükseliyor" başlıklı bir analize yer verildi. Küresel savunma sanayi uzmanlarının Türk savunma ürünleri hakkında hazırladıkları raporlara değinilen analizde "Dünyada devam eden çok sayıda çatışmada artık Türkiye, Güney Kore ve İsrail gibi savunma araçları temin edici ülkeler daha büyük avantaj elde ediyorlar. Bu ülkelerin araçları ve üretim teknikleri geleneksel silah sağlayıcı ülkelerden çok daha esnek ve daha büyük bir hızla üretiliyor." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKE OLUYOR

Analizde Türkiye'nin tüm dünyada orta seviyeli çatışmalar için hava ve kara savaş sistemleri en çok tercih edilen ülke haline gelmeye başladığı bilgisine de yer verildi. Uzmanların raporlarına göre Türk savunma ve havacılık sektörü 2022 yılında 12.2 milyar dolarlık bir gelir sağladı ve bir önceki yıla kıyasla yüzde 20.5 büyüdü.

KARA ARAÇLARI İHRACATTA SİHA'LARI GEÇTİ

Raporlardaki bilgiler Türk savunma endüstrisinin dünyada en çok insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve kara savaş araçlarında tanınırlığının olduğunu da ortaya koymakta. Beklenenin aksine geçtiğimiz yıl Türk kara savaş araçlarından elde edilen ihracat geliri Türk hava savaş araçlarından elde edilen geliri aştı. Rakamlara göre Türkiye geçtiğimiz yıl kara savaş araçlarından 835 milyon dolar, deniz savaş araçlarından 561 milyon dolar ve havacılık savaş araçlarından 546 milyon dolar gelir elde etti. Raporları yorumlayan analizcilere göre "yurtdışı firmalarla ortak çalışmaya açık olması" ve "savaş alanında kanıtlanmış sistemlere sahip olması" Türkiye'nin küresel savunma sektöründe tercih edilmesinin diğer sebepleri arasında.

TÜRKİYE-UKRAYNA ORTAKLIĞI ABD BASININDA

ABD merkezli bir başka küresel savunma yayın organı The Defense Post haber sitesinde de Türkiye'nin Ukrayna ile ortak SİHA üretmek için işbirliğine varıldığı bilgisine yer verildi. Ukrayna'nın Türkiye'nin SİHA ve İHA üretimindeki deneyimlerinden faydalanacağını belirten yayın organı "işbirliği çerçevesinde farklı amaçlara yönelik çeşitli SİHA ve İHA'ların üretilmesi, otonom savaş sistemlerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılması gibi stratejik endüstrilerde ortaklık kurulacak" bilgisini paylaştı.

KİEV'DE TB2 VE AKINCI ÜRETİLECEK

Haberde Türkiye'nin havacılıktaki küresel yıldızı TB2 Bayraktar SİHA'sı için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üretim tesisi kurulmaya başlandığı ve tesisin 2025 yılında üretime hazır olacağı bilgisine yer verildi. Kiev'deki Türk savunma fabrikasında TB2'den çok daha gelişmiş bir SİHA olan Bayraktar Akıncı'nın da üretileceği ifade edildi.