Türkiye'nin başarısına boyun eğdiler: Ankara dinamikleri kökten değiştirecek

Türkiye'nin test ettiği ve TÜBİTAK SAGE tarafından GÖKTUĞ programı kapsamında geliştirilen Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri komşu ülke basını Yunanistan'da endişeye neden oldu. Konuyu yakın takibe alan Yunan basını, Türkiye'nin Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin menzillerini artırması durumunda "Atina'nın Akdeniz'deki hava hakimiyetine meydan okuyabileceğini" yazdı.

TÜRKİYE GERİ KALMIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk savunma sanayiine büyük önem verdiğine dikkat çeken Atina basını, "Komşumuz Türkiye, savunma sanayii ilah sistemleri, teçhizat ve mühimmat üretmekten, operasyonel kabiliyetleri sürekli geliştirilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek sağlamaktan geri kalmıyor." itirafında bulundu.

Yunan medyası uluslararası basın kuruluşlarının haberine dayandırdığı haberinde, "Türkiye, bu füzelerin güvenilir bir şekilde çalıştığını kanıtlanırsa Türk savunma sanayisinde devrim oluşturup, ihracat potansiyelini artırabilir." dedi.

Söz konusu füzelerin dışa bağımlılığı bitirmek için geliştirildiğine dikkati çeken komşu ülke basını, Türkiye'nin uygun fiyatlı, gelişmiş silah platformları konusunda küresel silah pazarında gerçek bir güç haline geldiğini belirtti.

"TÜRKİYE YENİ FÜZELERİNİ KİME KARŞI KULLANABİLİR?"

Azerbaycan, Pakistan, Katar ve Malezya gibi ülkelerin Türkiye'den füzeler satın aldığını aktaran Atina medyası, "Türkiye yeni füzelerini kime karşı kullanabilir?" sorusuna cevap aradı. Füzelerle ilgili bilgilerin genellikle olumlu olduğunu yazan Yunan basını Pentapostagma, "Bu, Türkler için önemli bir başarı." dedi.

Söz konusu hava-hava füzelerinin hava üstünlüğünün ve caydırıcılığın artırılmasında önemli bir etken olduğunu belirten Yunan basını haberinin devamında "Türkiye'nin komşusu Yunanistan ile süregelen anlaşmazlıkları göz önüne alındığında, bu silahlar Ankara'nın bölgesel üstünlük için büyük stratejisinde faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DİNAMİKLERİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK"

"Bu füzelerin uygulanabilir olduğu kanıtlanırsa, başarılı bir şekilde konuşlandırılmaları Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm çatışmalardaki dinamikleri kökten değiştirecektir" ifadelerini kullanan komşu ülke basını, füzelerin yabancı ülkelerde popüler olması durumunda Ankara'ya yönelik Batı yaptırımlarından veya misillemelerden ülkeyi daha da koruyacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca Türkiye'nin bölgesel bir güç olma yolunda güçlü bir hedefi olduğu belirtildi.

