Türkiye'nin başarısına gönderme yaptı! Dendias'tan Türk SİHA'sı korkusu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Selanik'te düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin SİHA alanındaki başarısına isim vermeden gönderme yaptı.

Akşam Gazetesi11 Mayıs 2026 Pazartesi 07:58 - Güncelleme:
Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin "Gündem 2030" adını verdikleri reform sürecinden geçtiğinden bahseden Dendias, Aşil'in Kalkanı adını verdikleri 5 katmanlı bir savunma stratejisi izlediklerini açıkladı.

Savunma sanayiinde hatalar yaptıklarını belirten Dendias, "2004'e kadar savunmaya 270 milyar avro harcadık. Eğer bu parayı doğru kullansaydık savunma sanayimiz bugün başka bir seviyede olurdu. Çok fazla drone üreten bir ülkeyle nasıl başa çıkacağız? Ve diyelim ki bu ülke Yunanistan'ı tehdit etmeyi seçti... Bu tehdide nasıl cevap vereceğiz? Centauros sistemiyle. Her asker, İHA'ları nasıl kullanacağını bilecek" dedi

