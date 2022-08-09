Türkiye'nin çelik kanatlı zırhı: F-16! Burada ilk kez görüntülendi

Gece ya da gündüz fark etmeden, Karadeniz semaları Türk pilotlarına, "Kuzeyin yıldızlarına" emanet.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle gerilimin yükseldiği Karadeniz'de, NATO'nun hava savunması Türk askerinde.

TRT Haber, 5. Anajet Üssü'ne giderek 24 saat teyakkuzda olan, Türkiye'nin Karadeniz'deki tek muharip birliğini ilk kez, yerinde görüntüledi.

5. Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, kuzeyde tek savaş üssünün kendi üsleri olduğunu söyledi.

"Bu nedenle F-16 uçaklarını uçuran her pilot bilir ki kuzeyde vatan onlara emanettir. Bu nedenle Karadeniz semalarında bizim sözümüz geçer."

Bir başka yetkili ise, 151. Tunç Filo Komutanlığı'nın, Türkiye'nin en kuzeyindeki muharip NATO birliği olarak Türkiye'ye, dolayısıyla da NATO sınırına kuzeyden ve doğudan yaklaşabilecek her türlü tehdide karşı 7/24 görev başında olduğunu kaydetti.

BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE UÇUŞA HAZIR

NATO'nun Karadeniz'deki gözü olan Türk Hava Kuvvetleri personeli, NATO harekat merkezlerinden direktif alıyor.

24 saat nöbette olan ekipler, herhangi bir alarm durumunda yalnızca birkaç dakika içinde uçuşa hazır hale geliyor.

TUNÇ FİLO, RİSK GÖRÜLDÜĞÜNDE NASIL HAREKET EDİYOR?

Verilen görevlerden birisi, hava savunma nöbeti ya da alarm reaksiyon görevi olarak adlandırılıyor. Bütün hareketlilik bir alarm sesiyle ve saniyeler içinde başlıyor.

Türk savaş pilotları üstün kabiliyetleriyle, Karadeniz hava sahasında tespit edilen unsuru bertaraf etmek için ter döküyor.

Önleme uçuşu devam ederken, üs bölgesinde konuşlu uçaksavarlar da devreye giriyor.

Türkiye'nin kuzeyindeki tehditlerin ve NATO üyesi ülkelerin güvenliği için Türk Hava Kuvvetleri personelinin nöbeti aralıksız sürüyor.