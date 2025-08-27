"Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe teslimatları, tesis açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Akyol, burada yaptığı konuşmada, ASELSAN'ın hikayesinin, hayalden gerçeğe giden yolda cesur adımlar atan bir milletin hikayesi ve Türk milletinin gerçekleşmiş hayali olduğunu dile getirdi.

Hava savunmadan radara, elektronik harpten haberleşmeye, akıllı mühimmattan elektro-optiğe kadar birçok kritik teknolojide dünya liginde olduklarına dikkati çeken Akyol, bu birikimin, artık "Çelik Kubbe" mimarisinde vücut bulduğunu söyledi.

Akyol, tarihin akışını değiştiren dönüm noktaları olduğuna işaret ederek, 2004 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde alınan Savunma Sanayi İcra Komitesi kararlarının, Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini anımsattı.

3 ÖNEMLİ HAMLE

ASELSAN'ın son 20 yılda aştığı her kritik eşiğin, o gün Erdoğan'ın ortaya koyduğu stratejik duruşun eseri olduğunun altını çizen Akyol, "Bugün, sizin o gün yaktığınız meşaleyi üç büyük hamleyle, daha da ileriye taşıyoruz. İlk olarak, Çelik Kubbe kapsamında, 47 araçtan oluşan hava savunma, radar ve elektronik harp sistemlerini şanlı ordumuza teslim ediyoruz. Sadece bir başlangıç olan bu teslimatlarla, gök vatanımız daha güvenli olacak. Bu sistemlerden daha fazla üretmek, yeni yetenekler kazanmak ve kahraman ordumuzu bu sistemlerle donatmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta ROKETSAN ve TÜBİTAK olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akyol, Çelik Kubbe ile de entegre çalışacak olan AKINCI SİHA'dan dünyanın en iyi kamerası ASELFLIR-600 ile çekilen görüntüleri, bu tören boyunca anbean yayınladıklarını bildirdi.

Sahada zor şartlar altında olduğu gibi bu mutlu günlerinde de birlikte çalıştıkları BAYKAR'a teşekkür eden Akyol, "Bugün ikinci olarak, seri üretim kapasitemizi yüzde 40 artıran, 14 yeni tesisimizi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üçüncü ve tarihi bir adım olarak, 6 bin 500 dönümlük, yeni Oğulbey yerleşkemizde, 1,5 milyar dolar değerindeki yatırımı heyecanla başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

YURT DIŞINDAN ASELSAN'A GELEN MÜHENDİS SAYISI GİDENLERİN 2 KATI

Akyol, ASELSAN'ın, kendilerine milletin emaneti olduğunu dile getirerek, şirketin halkın bağışlarıyla kurulduğunu ve dualarıyla yükseldiğini anlattı.

İşte bu ruhla, ASELSAN'ı, küresel bir teknoloji devine dönüştürme yolunda sağlam adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Akyol, şunları kaydetti:

"Son iki yıldır, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden biriyiz. Şili'den Endonezya'ya, Güney Afrika'dan Polonya'ya, 25 ülkedeki varlığımızla, ihracat odaklı büyümeyi temel önceliğimiz haline getirdik. Bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın tamamını geride bırakarak 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladık. Sadece mühendislik gücümüzle değil, finansal performansımızla da öne çıkıyoruz. Bu yıl, Borsa İstanbul'un en değerli şirketi haline geldik. Bu yıl yurt dışından ASELSAN'ımıza gelen mühendis sayısı, yurt dışına gidenlerin tam 2 katına ulaştı. Bu tablo, Milli Teknoloji Hamlesine gençlerimizin nasıl sahip çıktığının en somut örneğidir. Genç ve dinamik ekibimizle, sizin liderliğinizde, Türkiye Yüzyılına damga vurmaya hazırız, kararlıyız."

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.