Akşam Gazetesi 6 Ocak 2022 Perşembe 09:45 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 09:45

İngiltere merkezli Jane's Defense ve ABD'nin en büyük savunma ve askeri yayın organı Defense News, Türkiye'nin deniz gücündeki atılımlarına birinci sayfalarından yer vererek okuyucularına duyurdu. Jane's Defense'in ardı ardına yayınladığı haberlerde, Türkiye'nin deniz gücündeki yatırımları gözler önüne serildi.

ÜÇ YENİ FIRKATEYN

Söz konusu haberde SSB'nin üç yeni İstanbul sınıfı fırkateyn için ihale açtığı bilgisini paylaştı. Haberde, Türkiye'nin yeni fırkateynlerle deniz kuvvetlerini güçlendireceği bilgisi paylaşıldı. Defense News'te de, 'Türkiye üç yeni fırkateyn için fiyat teklifi açıyor' başlıklı haberde, MİLGEM kapsamında hizmete giren gemilerin ardından, beşinci gemi olan I sınıfı Fırkateyn TCG İstanbul'un inşa halinde olduğu ve tüm gemilerin yüzde 75'inin yerli üretim olduğunun altı çizildi.

Yeni ihaleyle MİLGEM'in altıncı, yedinci ve sekizinci gemilerinin de inşa edilmeye başlanacağı ifade edilen haberde, yeni fırkateynlerle Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin gücünü artırdığına vurgu yapıldı.