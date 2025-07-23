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Savunma

Türkiye'nin devleri güçlerini birleştiriyor! Yerli meteor füzesi geliştirilecek

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve ROKETSAN, gök vatanın güvenliği için güç birliğine gitti. Bu kapsamda Türkiye'nin savunma devlerinin yerli bir meteor füzesi geliştirileceği öğrenildi.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
Türkiye'nin devleri güçlerini birleştiriyor! Yerli meteor füzesi geliştirilecek
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IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarında GÖKBORA Sistemi kapsamında AESA Arayıcı Başlık (AGRAS 3101/AA) ve Füze Üstü Veri Bağı Geliştirilmesi Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından imza atıldı.

Projeyle Uzun Menzilli Hava-Hava Füzesi GÖKBORA'nın arayıcı başlığı milli olarak geliştirilecek ilk Aktif Faz Dizili (AESA) arayıcı başlık olacak. Projeyle Veri Bağı Milli Taktik Data Linkin (MTDL) uyumlu olarak çalışması da planlanıyor.

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