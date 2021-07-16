Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirip ABD füzelerinin yerini alacak

16 Temmuz 2021 Cuma 08:58 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 08:58

Türkiye'nin savunma sanayii adımlarını kara, deniz ve hava unsurları olarak ayırdığımız karşımıza her üç alanda da tarihi bir dönemden geçtiğimizin fotoğrafı çıkıyor.

Ülkemizde savunma sanayiini sadece kara unsurları üzerinden okuyan geniş bir kitle var. Bu algıyı havada yerli ve milli SİHA'lar kırdı. Denizlerde ise süreç çok farklı gelişti ve burada ortaya konan savunma sanayii ürünleri yerine Mavi Vatan adı altında topyekun bir sahiplenme ortaya kondu.

Geçtiğimiz günlerde HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin tüm unsurlarıyla teslim edildiği, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin ise seri üretime geçme aşamasına geldiği duyuruldu.

BİR ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ

TRT Haber'e konuşan Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan'a göre Hisar füze ailesinin tamamlanması teknolojik olarak aşılan önemli bir basamak ve bu sayede Türkiye söz konusu alanda daha üst ligde bir oyuncu olmaya hak kazanacak.

Peki Hisar'ın ya da daha genel bir şekilde soracak olursak kara sistemleri için geliştirilen bir sistemin deniz platformlarına entegre edilmesi gerçekten de mümkün mü? Bu durumu 'kaçınılmaz' olarak tanımlıyor Erkan.

ABD MENŞELİ FÜZELERİN YERİNİ ALACAK

Özellikle Hisar O+ füzesinin deniz unsurlarımızda kullanılabileceğini ifade eden Erkan, "Kara sistemleri için geliştirilmiş bir füze olsa da denizde kullanılabilme imkanının olması kaçınılmaz. Özellikle seri üretime giren Hisar O+ sınıfı füzeler menzil irtifa ve diğer kabiliyetleri deniz kuvvetlerinde kullanılan ABD menşeli füzeler ile eşleşiyor. Kısacası bu kritik konuda dışa bağımlılığı azaltan önemli bir kazanım.

Geçtiğimiz günlerde ilgili kurumlar tarafından TCG İstanbul için de Milli Dikey Atıcı entegre edileceği ve bu sayede yerli füzelerin, özellikle de Hisar O+ füzesinin kullanılacağı belirtilmişti.

Deniz unsurlarımızda ROKETSAN tarafından geliştirilen Milli Dikey Atım Sistemi (MİDAS) olacak. Bu sistemin ROKETSAN'ın ürettiği tüm füzelerini atabilecek beceride olması gayet mümkün. Yani biraz daha açarsak, MİDAS'ın Hisar A+, Hisar O+ Hisar U, Atmaca gemi savar ve Gezgin seyir füzesi atabileceğini düşünebiliriz.

Meraklısı için kısa bir not daha verelim, yakın gelecekte deniz testlerine başlanacak olan milli firkateynimiz TCG İstanbul da Hisar O+ füzeleriyle göreve başlayacak."

DENİZ UNSURLARI KENDİNİ NASIL SAVUNUYOR?

Kozan Selçuk Erkan, deniz unsurunun hava savunma sistemleriyle ne tür bir ilişki kurduğu sorusunu da cevaplandırdı.

Deniz sistemlerinde hava savunma konusunun savunma yapılan göreve ve görevin icra edildiği bölgeye göre değişiklik gösterdiği bilgisiyle başlıyor Erkan süreci anlatmaya. Milli firkateynlerimize getiriyor sözü ve bu platformların gerektiğinde hava savunma görevlerinde de kullanılacağı için ağırlıklı olarak orta menzilli hava savunma füzeleri taşıdığına işaret ediyor.

Ancak MİLGEM korvetleri için süreç biraz daha farklı... "Onlar ağırlıklı olarak denizaltı savunması yapacakları için kısa menzilli hava savunma füzeleri kullanırlar" diyor Erkan ve yerli imkanlar geliştikçe Hisar O+ füzesini muhtemelen sadece kızıl ötesi tarayıcı başlıkla değil ayrıca aktif radar tarayıcı başlığıyla da deniz unsurlarımızda görebileceğimize değiniyor.

İHRAÇ ETTİĞİMİZ PLATFORMLARA YERLİ FÜZELER EKLENECEK Mİ?

Önce Hisar füze ailesinden biraz bahsettik ardından da bir deniz unsurunun hava savunma sisteminin nasıl işlediğinden... Erkan bunları anlatırken iki temel nokta beliriyor zihnimizde. Birincisi, deniz unsurları için de Türkiye'nin çok gelişmiş füze sistemlerini milli imkanlarla geliştirmesi. İkinci husus ise Pakistan ve Ukrayna gibi ülkeler başta olmak üzere Türk üretimi deniz unsurlarının yakaladığı ihracat başarısı...

"Yurt dışına sattığımız deniz platformlarında yerli ve milli füze sistemleri eklenecek mi?" sorusuna cevap veren Erkan, "Yurt dışına yapılan ihracatta yerli ürünlerin özellikle tercih edilmesi için öncelikli olarak yurt içinde kullanımının yaygınlaşması şart. Yani siz daha çok üretecek, adetsel olarak belli bir noktaya gelecek, ürettikçe öğrenecek ve kritik sistemlerin yerlilik oranı artıracaksınız.

Bu saydığım yol haritası sizi mutlu bir sona götürebilir. Çünkü bunları başarabilmeniz demek maliyetlerinin düşmesi anlamına gelir ki bu da rekabet gücünüzü artıran en önemli unsurlardan biri. Bu alanda bizim füzelerin batılı muadillerinin çok pahalı olduğunu belirtmekte fayda var. Sizin aynı kalitede bir ürünü daha ucuza satmanız haliyle ihracat konusunda da elinizi güçlü kılar ve bir süre sonra dünyanın dört bir yanına bu sistemleri satabilirsiniz." dedi.

TCG ANADOLU'DA HİSAR O+ GÖRMEK MÜMKÜN MÜ?

Selçuk Kozan Erkan, TCG Anadolu'da radarların ve yakın hava savunma sistemlerinin sırayla monte edildiğini söylüyor. Peki ya Hisar O+? "Yakın gelecekte olmasa da üretmeye başladığımız orta menzilli hava savunma füzelerini ya da daha gelişmiş ve küçültülmüş ölçülerdeki füzeleri TCG Anadolu üzerinde görebiliriz" diyor Erkan.

Ancak daha farklı bir noktaya dikkat çekiyor... Türkiye'nin bu alanda önündeki en önemli işlerden birinin 'kara konuşlu sistemler için tasarlanan füzelerin deniz sistemlerine entegrasyonu' olacağını söylüyor.

Kara sistemlerinde hacim ve ağırlık çok sorun teşkil etmiyor. Ancak Erkan, deniz sistemlerinde ihracat başarısını da hedefliyorsak özelliklerinden kaybetmeden daha küçültülmüş ya da daha sıkışık paketlenmiş yerli sistemlere ihtiyaç duyacağımıza işaret ediyor.

İlgili kurumların bu konuda da çalışmalara ivedikle başladığına dair inancını dile getiren Selçuk Kozan Erkan, Türkiye'nin yerli ve milli sistemlerinin Mavi Vatan'da da büyük roller oynayacağına dair beklentisiyle sözlerini tamamlıyor.