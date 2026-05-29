Türkiye'nin ''EFES 2026''da yaptıklarına hayran kaldılar: Görülmesi imkansız bir şey

Avrupa merkezli savunma yayınlarından European Defence Review (EDR), Türkiye'nin İzmir'de düzenlediği EFES-2026 Tatbikatı'na ilişkin kapsamlı bir analiz yayımladı.

Dergi, tatbikatın yalnızca askerî bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin artan savunma sanayii kapasitesini, diplomatik ilişkilerini ve bölgesel güç iddiasını dünyaya gösteren stratejik bir vitrin niteliği taşıdığını vurguladı.

50 ÜLKEDEN KATILIM

Analizde, 10 binden fazla personelin görev aldığı EFES-2026'ya yaklaşık 50 ülkeden 1.300 yabancı asker katıldığı belirtildi. NATO müttefiklerinin yanı sıra Suriye, Libya, Vietnam, Moğolistan, Bangladeş ve Brezilya gibi ülkelerin de tatbikatta yer aldığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin yaklaşık dörtte birinin temsil edildiği tatbikatın, Türkiye'nin askerî diplomasi alanındaki etkisini ortaya koyduğunu ifade eden EDR, "Savunma sanayii, bir sergi alanı ile etkinliğin ön saflarında yer aldı, ancak daha da önemlisi, tüm katılımcı ülkelerden VIP'lerin önünde çalışan silah sistemleri ve platformlarıyla gerçek performanslarını sergiledi; bu, statik bir sergide görülmesi imkansız bir şeydi" değerlendirmesinde bulundu.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ KOMUTA SİSTEMİ KULLANILDI

Tatbikatın karargâh safhasında yapay zekâ destekli sistemlerin kullanıldığı belirtilen analizde, komutanların farklı harekât seçeneklerini kısa sürede değerlendirebildiği ve karar alma süreçlerinin hızlandırıldığı aktarıldı.

Tatbikat kapsamında lojistik destek, müşterek harekât planlaması, siber savunma, hibrit tehditlerle mücadele ve komuta-kontrol sistemlerinin test edildiği kaydedildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

European Defence Review'e göre EFES-2026'nın en dikkat çekici yönlerinden biri Türk savunma sanayiinin sahadaki performansını sergilemesi oldu.

Tatbikatta ilk kez görev alan sistemler arasında:

Çelik Kubbe hava savunma mimarisi,

Gökberk yönlendirilmiş enerji silahı,

İhtar İHA karıştırma sistemi,

KORKUT hava savunma sistemi,

Bayraktar Akıncı ve TB3 insansız hava araçları,

Gökbey helikopteri,

KARGU kamikaze İHA'sı,

Karaok ve UMTAS tanksavar füzeleri,

MEMATT mayın temizleme sistemi,

Aslan insansız kara aracı gibi birçok yerli platform yer aldı.

Dergi, bu sistemlerin fuar standlarında değil, gerçek operasyon senaryolarında sergilenmesinin Türkiye açısından önemli bir avantaj oluşturduğunu vurguladı.

TCG ANADOLU VE TB3

Analizde özellikle TCG Anadolu'nun EFES-2026'daki rolüne dikkat çekildi. Bayraktar TB3'ün denizde seyir halindeki Anadolu gemisinden kalkış yapmasının tatbikatın önemli anlarından biri olduğu belirtildi.

Amfibi harekât senaryolarında ZAHA zırhlı amfibi araçları, çıkarma gemileri, taarruz helikopterleri ve F-16 savaş uçaklarının koordineli şekilde görev yaptığı ifade edildi.

"TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ OLMA KARARLILIĞINI GÖSTERDİ"

European Defence Review, analizinin sonuç bölümünde EFES-2026'nın Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir rol oynama isteğini ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin askerî gücünü diplomatik ilişkiler ve gelişen savunma sanayii ile desteklediğini kaydeden dergi, "Genel olarak EFES-2026, Türkiye'nin sadece kendi bölgesinde değil, genel olarak da güç dengesinde kilit bir rol oynama iradesini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Analizde ayrıca tatbikat alanında sergilenen "Güçlüyüz, Cesuruz, Hazırız" sloganının, Türkiye'nin verdiği mesajı özetlediği değerlendirmesine yer verildi.

European Defence Review'in değerlendirmesine göre EFES-2026, Türkiye'nin yalnızca askerî kapasitesini değil, aynı zamanda diplomatik etki alanını ve yerli savunma sanayiindeki yükselişini de uluslararası kamuoyuna gösterdiği stratejik bir güç gösterisi oldu.