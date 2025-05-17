Şirket, geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığı ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik sözleşme imzaladı. Sözleşmenin iddialı teslimat takvimi dolayısıyla Otokar'ın Sakarya'daki tesislerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisinde tek kalemde imzaladığı en büyük kara platformu ihracat sözleşmesi kapsamında COBRA II araçlarını ilk kez yurt dışında üreteceklerini söyledi.

Kısa süre önce Romanya'ya olan taahhütleri doğrultusunda önemli bir adım attıklarına işaret eden Vehbi, ülkenin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Automecanica S.A. ile Romanya'da yerel üretim yapmak ve bu vesileyle ülkede savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla bir ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Araç temin sözleşmesi kapsamında Türkiye'de üretilecek ilk 278 COBRA II'nin üretiminin Sakarya'daki fabrikalarında devam ettiğini bildiren Vehbi, bu araçlar için yerel üreticilerden tedarik edilecek alt sistemlerin entegrasyonunun ise Romanya'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

Vehbi, "Çalışmalar proje takvimine uyumlu bir şekilde ilerliyor. Tüm süreçlerin koordinasyonu ve takibi, yeni kurulacak olan ortak girişim şirketi tarafından yürütülecek. İlk teslimatların 2025 yılının son çeyreğinde başlaması öngörülüyor." dedi.

- 10 FARKLI COBRA II ÜRETİLECEK

Sedef Vehbi, her projede olduğu gibi Romanya'nın da ihtiyaç ve isterleri doğrultusunda COBRA II'nin farklı görevlere uygun varyantlarının üretileceğini söyledi.

Vehbi, sözleşmenin; personel taşıyıcı, keşif aracı, personel taşıyıcı-uzaktan komutalı silah sistemi, tanksavar aracı, tanksavar komuta aracı, 120 mm havan taşıyıcı, 81 mm havan taşıyıcı, mühendislik aracı, KBRN keşif aracı, ambulanstan oluşan 10 ayrı varyantı kapsadığını ifade etti.

Satış sonrası hizmetler için Romanya'da kurulacak yapıya ilişkin soru üzerine Vehbi, şöyle konuştu:

"Halihazırda genel prensiplerimiz gereği, herhangi bir ülkede ilk aracın envantere girmesi ile son kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak satış sonrası organizasyonunu tam ve etkin bir şekilde yapılandırmak konusunda fazlasıyla hassasız.

Bu doğrultuda, Romanya'da kurulacak olan yeni ortak girişim şirketimizin satış sonrası destek faaliyetleri de detaylı olarak planlanıyor.

Ortak girişim bünyesindeki saha bakım ekibi, Romanya Silahlı Kuvvetlerine her türlü bakım ve onarım hizmetini hızlı bir şekilde sunacak ve kapsamlı garanti hizmeti sağlayacak. Ayrıca ilerleyen dönemlerde son kullanıcılara yönelik özel eğitim programları düzenlenecek. Bu programlar, Romanya Silahlı Kuvvetlerinin, araçların bakım ve onarım süreçlerini kendi imkanlarıyla yapmasını sağlayacak şekilde kapsamlı olacak."

- AVRUPA'YA TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Sözleşmenin teknoloji transferine yönelik boyutlarına yönelik soruya Vehbi, "Öncelikle, Türkiye'nin en büyük kara sistemleri ihracatçısı olarak teknolojimizin Avrupa'da değer görüyor ve talep ediliyor olması bizim için büyük gurur. Otokar teknolojisi böylece uluslararası arenada bir kez daha tescillenmiş oldu." karşılığını verdi. Vehbi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlaşma Avrupa'ya çok boyutlu ve kapsamlı bir teknoloji transferini gerektiriyor. COBRA II araçlarının Romanya'daki üretimi, kaynaktan kesime, boyadan montaja kadar tüm aşamaları kapsayacak. Ayrıca test kabiliyetleri kazandırılacak. Otokar, proje kapsamında Romanya'daki teknik kadroları eğitecek. Özetle, bu proje ile üretim teknolojileri ve mühendislik anlamında Romanya'daki yetkinliklerin gelişmesine katkı sağlayacağız."

- ROMANYA, AVRUPA'DAKİ 9. ÜLKE OLDU

Romanya projesinin, iyi hazırlanılmış, çok detaylı ve şartnamesi çok zorlayıcı olan bir ihale olduğunu vurgulayan Vehbi, farklı görev donanımlarına uygun birçok araç konfigürasyonunu içerdiğini dile getirdi.

Ayrıca Romanya'da kara sistemlerine yönelik yerel kabiliyetlerin geliştirilmesi, teknoloji transferi ve iddialı bir teslimat takvimi gibi birçok kritik temel ister bulunduğuna işaret eden Vehbi, şunları kaydetti:

"Bu sebeple ihaleye teklif süreci çok sıkı çalışmayı ve çok iyi hazırlanmayı gerektiriyordu. Bunun ötesinde, Otokar'ın global pazarlardaki başarıları, NATO ve Birleşmiş Milletler bünyesinde hizmet veren araçları ihalede haliyle büyük referans teşkil etti. Zorlu testlerin tümünden başarıyla geçildi. Tüm bunların sonucunda da Türkiye'nin tek kalemde aldığı en büyük zırhlı araç ihracatı sözleşmesine imza attık.

Son dönemde Estonya'dan da önemli Avrupalı rakiplerimizi geride bırakarak çok kritik bir sipariş almıştık. Romanya ise Avrupa'da 9. ülkemiz oldu. Otokar'ın bilgi birikimi, mühendislik gücü ve üretim kabiliyetlerinin Avrupa'da böylesine takdir görmesi bizi kendi adımıza olduğu kadar ülkemiz savunma sanayisi adına da gururlandırıyor. Elde ettiğimiz bu başarıların memleketimizde ve global ölçekte bir referans teşkil edeceğine inancımız tam."

Otokar'ın Avrupa faaliyetlerinde Romanya'nın stratejik bir merkez haline gelmesini beklediklerini vurgulayan Sedef Vehbi, "Ülkede hem kendi iştirakimiz olan Otokar Land Systems SRL, hem de Automecanica şirketi ile ortak girişim şirketimiz ile varlığımız devam edecek. Her iki kuruluş da Avrupa'nın askeri alımları konusunda aktif olarak çalışacak." diye konuştu.