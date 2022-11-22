Türkiye'nin eşsiz güç çarpanı! Dünyada ilk ve tek: PARS IV 6x6 sahada

"PARS IV 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Projesi Teslim Töreni" FNSS'nin Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, savunma sanayisinin, kara araçları sektöründe hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem güvenlik güçlerinin hem de yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş bir envantere sahip olduğunu belirtti.

DÜNYADA BİR İLK

Bu kapsamda, ana muharebe tankı, mayın ve balistik korumalı zırhlı taktik tekerlekli araçlar, yeni nesil muharebe araçları, özel maksatlı keşif gözetleme araçları, lojistik amaçlı taktik tekerlekli araçlar ile otonom araçlar geliştirme projelerinin başarıyla devam ettiğinin altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Bugün de başından sonuna titizlikle hazırlanan PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçlarımızın teslim törenini gerçekleştiriyoruz. PARS araçlarımız, güvenlik güçlerimize yüksek zırh koruması altında hareket imkan kabiliyeti kazandırmak, bu unsurların harekat ortamındaki yüksek kapasiteli görüntü, ses ve veri muhaberesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla bugüne kadarki en yüksek mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve balistik korumalı olarak dizayn edilmiştir. Diğer teknik özellikleriyle beraber dünyada bir ilk olan böyle bir aracı tasarlayan, geliştiren ve üreten bir savunma sanayiimiz olduğu için gurur duyuyoruz."

- "TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İTİCİ GÜÇLERİNDEN BİRİ SAVUNMA SANAYİMİZ OLACAKTIR"

Demir, kara araçlarının savunma sanayisi alanındaki başarısına dikkati çekerek, bu alandaki yerlilik çalışmalarının çok önemli olduğunu ve bu kapsamda araç üreticileriyle yakın temasta bulunduklarını anlattı.

Savunma sanayisindeki başarıda güçlü bir irade ve ekosistem hedeflerine olan inancın önemli rol oynadığına işaret eden Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan 'Küresel Güç Vizyonu'na uygun olarak, yol gösterici bir Türkiye için, yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın itici güçlerinden biri savunma sanayimiz olacaktır."

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt da araçların özelliklerinden söz etti.

Kurt, aracın zorlu koşullarda gerçekleştirdiği 25 bin kilometre sürüşünü kullanıcıyla birlikte tamamladığını belirterek, "Aracın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimiyle, 6X6 sınıfında yeni nesil bir muharebe aracı ilk defa ordumuzun envanterine girmiş olacak ve önemli bir güç çarpanı olacak." dedi.

Törenin ardından özel operasyon araçlarıyla gösteri yapıldı.

- ARACIN ÖZELLİKLERİ

"PARS IV 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç", özel operasyonlara yönelik ateş kabiliyeti, yeni teknoloji ürünü görev donanımlarıyla mevcut araçların ötesinde bir araç olarak tasarlandı.

Modüler bir zırh yapısına sahip araç, entegre EYP kiti ve kullanıcı tarafından kolayca sökülüp takılabilen RPG ağı sayesinde pasif koruma unsurlarını tamamlıyor.

Süpersonik seslere duyarlı ve silah kuleleriyle entegre akustik uyarı ile aktif karıştırma/köreltme sistemleri, 360 derece çift kullanıcılı sis havanları ve KBRN sistemi de aktif koruma unsurları olarak araçta yer alıyor.

İhtiyaç halinde kullanıcı tarafından silahı kolayca değiştirilebilen kulelerde 3 ayrı silah tipi kullanılabiliyor.