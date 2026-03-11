İSTANBUL 15°C / 6°C
  • Türkiye'nin Eurofighter anlaşmasına karşı atağa geçtiler! Israrla Rafale savaş uçaklarını istiyorlar
Savunma

Türkiye'nin Eurofighter anlaşmasına karşı atağa geçtiler! Israrla Rafale savaş uçaklarını istiyorlar

Türkiye ile İngiltere arasında geçtiğimiz günlerde 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve beraberindeki ekipmanların tedarikine yönelik anlaşma sağlandı. Hava Kuvvetlerinin gücüne güç katacak sözleşme kapsamında Avrupa'dan Meteor füzesi alınacağı ifade edilirken, gelişmeleri yakından takip eden Yunanistan ise hemen karşı hamle geldi. Yunan, Türkiye'nin bu hamlesi sonrası Rafale savaş uçaklarına yöneldi. Yaşanan bu son dakika Rafale savaş uçağı gelişmesi sonrası Fransa'dan açıklama gelmedi. İşte detaylar…

ÖZKAN DEMİRER11 Mart 2026 Çarşamba 11:42
Türkiye'nin Eurofighter anlaşmasına karşı atağa geçtiler! Israrla Rafale savaş uçaklarını istiyorlar
Türkiye'nin hava gücünü artırmaya yönelik attığı yeni adım bölgede dengeleri yeniden tartışmaya açtı. Türkiye ile İngiltere arasında geçtiğimiz aylarda 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve beraberindeki ekipmanların tedarikine yönelik anlaşma sağlanmasının ardından Yunanistan yönetimi Fransa'ya yöneldi. Atina'nın Fransa'dan yeni Rafale savaş uçağı talep ettiği iddiası savunma kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

TÜRKİYE'NİN EUROFİGHTER HAMLESİNE KARŞI RAFALE ATAĞINA GEÇTİLER

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan savaş uçağı modernizasyonu konusunda önemli bir adım atıldı. İngiltere ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'nin 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı ve çeşitli ekipmanları envanterine katması bekleniyor. Bu gelişme, özellikle Doğu Akdeniz ve Ege'deki askeri denge açısından dikkatle takip ediliyor.

Savunma uzmanlarına göre Eurofighter Typhoon'ların Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi, Türkiye'nin hava üstünlüğünü artırabilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu durumun bölgedeki diğer ülkelerde de yeni savunma hamlelerini tetikleyebileceği ifade ediliyor.

YUNANİSTAN'DAN RAFALE SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Türkiye'nin Eurofighter hamlesinin ardından Yunanistan'ın Fransa ile temaslarını artırdığı öne sürülüyor. Atina yönetiminin Fransa'dan ilave Rafale savaş uçağı talep ettiği ve bu konuda görüşmeler yürüttüğü iddia ediliyor.

Yunanistan daha önce Fransa ile yaptığı anlaşma kapsamında Rafale savaş uçaklarını envanterine katmıştı. Yeni talebin ise Türkiye'nin hava gücünü artırma planlarına karşılık bir denge oluşturma amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

RAFALE SAVAŞ UÇAĞI NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Fransız üretimi Rafale savaş uçağı, çok amaçlı görev kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle dikkat çekiyor. Hava-hava ve hava-yer görevlerinde kullanılabilen uçak; gelişmiş radar sistemi, uzun menzilli füze kabiliyeti ve yüksek manevra performansıyla modern savaş uçakları arasında önemli bir yere sahip.

Uzmanlara göre Rafale savaş uçakları özellikle hava üstünlüğü görevlerinde ve hassas saldırı operasyonlarında etkili bir platform olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Yunanistan'ın yeni Rafale savaş uçağı talebi, Ege'deki askeri dengeler açısından yakından takip ediliyor.

BÖLGEDE YENİ BİR HAVA GÜCÜ REKABETİ Mİ BAŞLIYOR?

Türkiye'nin Eurofighter tedariki ve Yunanistan'ın Rafale savaş uçağı hamlesi, bölgede yeni bir hava gücü rekabeti ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, iki ülkenin de hava kuvvetlerini modernize etmeye yönelik adımlarının önümüzdeki dönemde savunma politikalarında belirleyici olabileceğini belirtiyor.

Savunma çevrelerinde konuşulanlara göre önümüzdeki süreçte hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın hava gücünü artırmaya yönelik yeni anlaşmalar yapması ihtimal dahilinde. Bu gelişmelerin ise Doğu Akdeniz ve Ege'deki stratejik dengeleri doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.

  • Eurofighter Typhoon
  • Meteor füzesi
  • Rafale savaş uçağı

