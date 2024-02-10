Alman düşünce kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı (SWP) "Türkiye küresel bir silah ihracatçısı olma yolunda" başlıklı analizinde Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'NİN EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAĞI TALEBİ HAKKINDA ALMANYA'DAN DİKKAT ÇEKEN ANALİZ

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebine de değinilen analizde, şu ifadelere yer verildi:

"Eurofighter uçaklarının Türkiye'ye satışı, ticari silah ihracat anlaşmasından çok daha fazlası olacaktır. Savunma politikası açısından bu, dolaylı olarak stratejik özerkliğini teşvik etmek yerine, Türkiye'yi Batı askeri-endüstriyel sistemlerine entegre etmeye devam etme kararı anlamına gelecektir. Son olarak, örneğin insansız hava araçları gibi Türk askeri teçhizatının Alman ordusuna ihraç edilmesi şeklinde yeni işbirliği formatları için fırsatlar da açılabilir."

Analizde, NATO ortaklarıyla işbirliğinin Türkiye'nin savunma ve güvenlik politikasının önemli bir parçası olmayı sürdürdüğü, örneğin NATO-Intel FS2 projesinde NATO'nun keşif altyapısının tüm yazılımının Türk şirketi STM tarafından geliştirildiği belirtildi.

SWP ayrıca Kaan savaş uçağının seri üretiminin 2028'e kadar güvence altına alınmasının beklendiğini, bunun Türkiye'nin mevcut Amerikan F-16 savaş uçağı envanterini kademeli olarak değiştirmesine olanak tanıyabileceğini bildirdi.