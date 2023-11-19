Türkiye'nin ''Eurofighter Typhoon'' hamlesi dünyada yankı uyandırdı! S-400'ü örnek gösterdiler

Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etme girişimleri dünyada geniş yankı buldu. Yabancı savunma sitelerine konuşan uzmanlar Türkiye'nin Eurofighter hamlesini değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya 'evet' diyor, şimdi Almanya'yı razı etmek için onlar çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya 'Biz çözeceğiz' diyorlar. Olursa 40 tane Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz" ifadeleri haberde yer verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uçakları bize verirlerse verirler, vermezlerse çalacağımız kapı mı yok" sözüne dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN "EUROFİGHTER TYPHOON" HAMLESİ DÜNYADA YANKI UYANDIRDI!

5. nesil milli muharip savaş uçağı KAAN'ın 2030'da hizmete girmesinin beklendiği, F-16'ların ise Türkiye ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle beklemede olduğu belirtildi.



Uzmanlar, Eurofighter hamlesinin Türkiye'nin ABD ile F-16 müzakerelerinde stratejik bir kaldıraç görevi görebileceğine vurgu yaptı. F-16 belirsizliği karşısında Eurofighter'ın Türkiye için uygulanabilir bir alternatif olduğu değerlendirildi.

Avrupalı bir savaş uçağı alımının F-16 tedarikini engellemeyeceği görüşünde bulunan uzmanlar muhtemel bir Eurofighter anlaşmasının F-16 üreticisi Lockheed Martin'in "dünya üzerindeki hakimiyetini" zayıflatacağını vurguladı.

KAAN'ın envantere girene kadar Eurofighter Typhoon savaş uçağının Türkiye'ye rahatlama sağlayabileceği dile getirildi.

Almanya'nın anlaşmayı engellemesi durumunda Türkiye'nin daha uzaktaki başka seçenekleri aramaya itileceğini söyleyen uzmanlar S-400'ü örnek gösterdi. Uzmanlar, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemini satın almasının Batılı olmayan seçenekleri keşfetmeye hazır olduğunun bir kanıtı olduğu ifade edildi.