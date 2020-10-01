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Savunma

Ezberleri bozuldu! ''Türk SİHA'ları, F-16'ların yerine geçti''

Türk SİHA'ları destan yazmaya devam ediyor. Fransız ajansı AFP, Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir haber yayınladı. PKK'lı teröristlerin ifadelerinin de yer aldığı haberde, SİHA'lar için 'Ezber bozuyor' yorumunda bulunuldu. Ajans, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlarda terör örgütüne karşı SİHA'ları kullanmasının harekatın seyrini değiştirdiğini vurguladı.

01 Ekim 2020 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:31
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Türkiye savunma sanayinde kendi kaynaklarını kullanıyor. Dışa bağımlı olmadan kendi silahını üretiyor.

Türk SİHA'larının Suriye, Irak, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'daki operasyon kabiliyeti, dünya basınının gündeminden düşmüyor.

Bayraktar TB2’lerin başarısı Fransız basınında da geniş yer buldu.

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki operasyonlarında her geçen gün SİHA’ları daha etkin kullandığını yazdı.

TRT Haber'in derlediği analiz haberde, terör örgütüne yönelik savaşta Türk SİHA’larının, "oyun değiştirdiği" ve "ezber bozduğu" ifadeleri yer aldı.

Analizde, Bayraktar TB2’lerin F-16’ların yerine geçtiğine işaret edildi.

Daha uzun süre havada kalan ve gözetleme yapan Bayraktar TB-2’lerin, terör örgütüne yönelik operasyonlarda maliyetleri azalttığı da vurgulandı.  

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