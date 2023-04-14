Türkiye'nin F-16 alımı hakkında önemli gelişme: Onay sürecine doğru gidiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TV 100 kanalına konuştu. Gündeme dair gelen soruları yanıtlayan kalın önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

İstanbul depremi hükümet için son derece öncelikli. Bakanlığın çalışmasıyla İstanbul'un çok detaylı deprem haritasını çıkartmış durumdayız. Sokak sokak bakanlık çalışma yaptı. Dolmabahçe'de yapılan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda bizim bir tek sorumuz vardı: Bir sonraki afeti önlemek için ne yapmalıyız? Deprem değil, bina insanı öldürür. Deprem riski olan bölgede yaşıyorsanız yapılacak şey dayanıklı bir yapı stoğu oluşturmaktır. İstanbul'la ilgili özel çalışma yapılacak. Toplantıdan sonra bakanımız 2 önemli toplantı yaptı.

11 tane ihtisas kurulu oluşturuldu. 99 öncesi ve sonrası yapı stoku detaylı bir şekilde toplanıyor. Toplantı yapıldığında 80'e yakın bilim insanı katıldı. Biz 7 buçuk saat boyunca onları dinledik, konuyla ilgili ne kadar paydaş varsa hepsi oradaydı.

"TOKİ'NİN YAPTIĞI EVLER SAPASAĞLAM DURUYOR"

Burada vatandaşımızın da bu konuyu öncelikli bir mesele olarak görmesinde fayda var. Vatandaşın burada talep eden kişi konumunda olması lazım ki bu işi birlikte rahat rahat götürelim. Vatandaşın elini kolaylaştıracak bir formül üzerinde çalışılıyor. Ekonomik anlamda dönüşümü yapacak vatandaşlarımızı rahatlatacak çalışmalar yapılıyor.

Vatandaşımızın elini kolaylaştıracak formül üzerinde çalışıyor. 1 hafta-10 gün içerisinde belli olacak. Deprem bölgesinde TOKİ'nin yaptığı evler sapasağlam ayakta duruyor. TOKİ çok iyi bir sınav verdi. Deprem gelmeden mutlaka dönüşümü yapmalıyız. Bu konuda hükümetin, bakanlığımızın programı belli. İstanbul'a yönelik detaylı bir çalışma yapılıyor. Yakında bunun duyurusunu yapacağız. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bu dönüşümü gerçekleştirme imkanına sahibiz.

"ANLAŞAMADIĞIMIZ YERDE DE KENDİ İNANDIĞIMIZ, BİLDİĞİMİZ POLİTİKAYI UYGULARIZ"

Mısır'da bir askeri darbe oldu, bunun yarattığı büyük bir travma oldu. Bu bir iklim oluşturuyor ve o iklim içerisinde tepkiler veriyorsunuz. Burada temel ilke, kendi milli menfaatlerinizi korumaktır. İlkesel olarak kavga etmemeliyiz fakat coğrafyanın bize getirdiği, tarihin bize yüklediği birtakım yükler var. O sorunları çözmeden ileriye dönük adım atamıyorsunuz. Birinci ilkemiz müttefiklerimizin bu konuda Türkiye'nin yanında durması.

NATO bir güvenlik ittifakı, son 10 yıldır devam eden yoğun çabalarımızdan sonra NATO'nun öncelikli tehditlerinden bir tanesinin terörle mücadele olduğunu NATO müktesebatına dahil ettirdik. Bu dönemde hiç kimseden icazet almadan, İstihbarat Başkanlığı'mızın, Milli Savunma Bakanlığı'mızın, Dışişleri Bakanlığı'mızın, İçişleri'mizin bütün ilgili birimlerinin yaptığı değerlendirme sonucunda harekete geçer vururuz, daha önce yaptık.

Anlaşabildiğimiz yerde anlaşırız, anlaşamadığımız yerde de kendi inandığımız, bildiğimiz politikayı uygularız. Esastan asla taviz vermeyiz, usulen de biz bunu anlatırız. ABD'nin PYD ve YPG'ye verdiği desteğin yanlış olduğunu defalarca anlattık.