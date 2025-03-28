Türkiye'nin F-16 hamlesi ABD'de ses getirdi: Ankara kararlı

ROKETSAN geçtiğimiz günlerde SOM-J'nin F-16'dan gerçekleştirilen su üstü hedefe karşı atış testinin başarıyla tamamladığı duyurmuştu. Konu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da "SOM-J, modern harp ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için etkin bir kuvvet çarpanı olacak ve uzun menzilden yüksek değerli hedeflerin etkisiz hale getirilmesini sağlayacak." İfadelerini kullanmıştı.

ABD BASININDA SES GETİRDİ

Bu hamlenin ardından ABD basını Türk F-16'larının bu başarılı atışını manşetlere taşıyarak Türkiye'nin savunma sanayi entegrasyonlarında ne kadar ileri seviyeye geldiğini vurgulandı. Türk F-16 savaş uçaklarında yerli mühimmatların kullanımına yönelik olarak geliştirilen bir sistem sayesinde, pilotların artık kokpitte tabletler üzerinden silah kontrolü sağlayabildiğine dikkat çekilen söz konusu haberde

bu gelişme ile birlikte Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki entegrasyon kabiliyetinin geldiği nokta konusunda takdirle karşılandı.

Tablet entegrasyonun özellikle SOM-J seyir füzesiyle yapılan test atışlarında öne çıktığı belirtilen haberde, F-16 pilotlarının hedefleme ve mühimmat yönetimini doğrudan bu ara yüz üzerinden gerçekleştirebildiği belirtildi.

Öte yandan pilotların kontrolünde kokpitte bulunan ikinci bir tabletten de görev verileri ve navigasyon bilgileri gibi ek destek unsurlarının sağlandığı vurgulandı.

TABLETLER SAVAŞ UÇAKLARINA ENTEGRE OLUYOR

Türkiye'de tabletlerin savaş uçaklarında giderek daha fazla kullanıldığı belirtilirken farklı menşeli silahlar arasında arayüz sağlamada kritik öneme sahip olduğunun altı çizildi.

Haberde özellikle Türkiye'nin kullandığı tüm bu sistemlerin Türk savunma sanayiinin dışa bağımlılığı azaltma ve teknolojik bağımsızlık sağlama yönündeki kararlılığının bir kez daha ortaya konduğu belirtildi.