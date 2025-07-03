Türkiye'nin F-35 hamlesi korku saldı! Stratejik aklımıza hayran kaldılar

Türkiye, S-400 hava ve füze savunma sistemiyle kendi savunma teknolojisini güçlendirme kararlılığını sürdürüyor. Bununla beraber Ankara'nın Washington ile yakın zamanda F-35 konusunda çözüm bulma ihtimali de gündemde.

TÜRKİYE'NİN F-35 PROGRAMI

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilme isteği, ülkenin ulusal güvenliğini artırma ve modern savunma teknolojilerine erişim konusundaki kararlılığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme, Türkiye'nin bu stratejik hedefindeki ısrarını ortaya koydu.

S-400 VE F-35: TÜRKİYE'NİN SAVUNMADAKİ GÜCÜNE ÇİFTE DESTEK

Türkiye, S-400 sistemleriyle bölgesel güvenliği güçlendirirken, F-35 savaş uçaklarıyla da hava üstünlüğünü artırmak için adım attı. Söz konusu bu iki sistemin birlikte yönetilmesi, Türkiye'nin stratejik aklını ve askeri kapasitesini benzersiz kılacak. Dolayısıyla Türkiye, yerli ve rakip tanımayan milli savunma teknolojisiyle bölgesel güç dengelerinde daha da ön plana çıkacak.

BÖLGESEL GÜVENLİK İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ

Türkiye'nin stratejik hamleleri, sadece kendi sınırlarını değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenliği de etkiliyor. S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler, bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillenmesinde önemli rol oynuyor.

Türkiye'nin tarihi anlaşması küresel dengeleri sarstı: F-35 ve J-20 yerine KAAN'ı tercih ettiler

TÜRKİYE'NİN F-35 HAMLESİ KORKU SALDI

Öte yandan Türkiye'nin F-35'e yönelik görüşmeleri soykırım destekçisi ve Müslüman karşıtı kesimleri tedirgin etti.

Türk mühendisleri bunu da başardı

Rafale, Eurofighter ve Gripen masada