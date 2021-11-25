Milliyet 25 Kasım 2021 Perşembe 07:34 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 07:36

Yunanistan, Fransa'dan aldığı Rafale jetlerine F-35 savaş uçaklarını da eklemek istiyor. ABD'den F-35 jetlerini resmen isteyen Atina yönetiminde hayal kırıklığı var.

To Vima gazetesinde yer alan 'Bir üst modelle güncellenen Yunan F-16'ları ve F-35'lerin zorlukları' başlıklı haberde, savunma sanayinden kaynakların görüşlerine yer verildi. Habere göre, 83 adet Yunan F-16 uçağının Viper versiyonuna yükseltilmesi yolda.

17 Kasım'da Yunan Hava Kuvvetleri (PA) tarafından yükseltilecek sekizinci uçak, Tanagra'daki Helen Savunma Sanayii (EAB) üssüne uçtu. Mühendisler, değiştirilecek olan cihazların demontaj ve sökümüne girişti ve jetleri Viper'a dönüştürecek eklemeler için hazırladı.

Block-50'ler 7-8 bin saat uçma kabiliyetine sahipken, olası bir yükseltme onlara 2-3 bin saat daha uçuş sağlayacak. To Vima'ya göre, yenilenen F-16'lar Fransa'dan satın alınan 24 Rafale savaş uçağının dahil edilmesiyle birlikte Ege ve Doğu Akdeniz hava sahasında denge sağlayabilir.

BİR SAATLİK UÇUŞ 15 BİN DOLAR

Türkiye'nin programdan çekildiği bir dönemde Yunanistan'ın beşinci nesil F-35 uçağını tedarik edip etmeyeceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor.

Savunma sanayi kaynakları, "Türkiye F-35 programından çıktı. Bu nedenle inşa edilen 6-7 uçak ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacak" ifadesini kullandı.

Aynı kaynaklara göre Yunanistan'ı meşgul eden ve hala endişelendiren F-35'ler konusunda bazı 'caydırıcı' istatistikler var. Huffington Post Yunanistan ise, F-35'lerin Atina yönetimine maliyetini mercek altına alan bir haber yayımladı. 80 milyon doları aşan fiyatı bulunan F-35'lerin her bir saatlik uçuştaki faturası ise 15 bin dolar.

Milliyet'in haberine göre, Bir F-35'in satın alma maliyeti 80 milyon dolar civarında olsa da, yetkililer fiyatının daha da düşeceğini iddia ediyor. Yunanistan'ın iki beşinci nesil avcı uçağı filosu, yani 24 uçak satın alması durumunda, bu devasa bir silahlanma programı anlamına gelecek.

Habere göre, Yunanistan'a üç modeli bulunan savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri'nin kullandığı F-35A versiyonu sevk edilebilir. Lockheed Martin tarafından şimdiye kadar 720'den fazla üretilen F-35'ler 453 bin saati aşkın uçuş gerçekleştirdi.

Konuya yakın kaynaklar silahlanma kararlarının siyasi olduğunu söylese de, buradaki sıkıntı ekonomik veriler. Ancak yakın geçmişte Yunanistan F35 için malzeme mevcudiyeti ve tahmini fiyatlar için bir talep gönderdi.