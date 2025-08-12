Türkiye'nin ''GAZAP''ı Almanya'yı korkuttu: Tehlikeli uyarı!

Türkiye'nin ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel uçak bombası "GAZAP" IDEF 2025'te ilk kez tanıtıldı. F-16 ve F-4'lerde de kullanılabilecek olan "GAZAP" 1 kilometrelik yarı çapa dağılarak bölgedeki bütün unsurlara etki etme gücüne sahip.

ALMAN BASINI GAZAP'I KONUŞUYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen Türkiye'nin yeni nesil uçak bombası GAZAP, Alman basınında geniş yer buldu.

Almanya'nın önde gelen medya organlarında yayınlanan haberlerde, bu silahın "Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü konvansiyonel bomba" olduğu vurgulandı.

Bunun, Türkiye'nin bölgesel güç olma iddiasını pekiştirdiği yorumları yapılan haberlerde, "Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen, olası dış yaptırımlara karşı yüzde 80 oranında yerli silah üretim kapasitesi ile dikkat çekiyor" denildi.

Almanya'daki yorumlarda, ekonomik kazançtan çok stratejik bağımsızlığın Türkiye için ön planda olduğu vurgulandı.

Alman uzmanlar ise NATO'nun bu tür silahların geliştirilmesi ve kullanımına dair şartlar koyması gerektiğini savundu.

Almanya'daki haberlerde, "Bu tür yüksek yıkım gücüne sahip silahların nerede kullanılacağı ve hangi ülkelere satılacağı NATO tarafından sınırlandırılmalı" yorumları öne çıktı.

MUADİLLERİNDEN 3 KAT DAHA GÜÇLÜ

MK-84 GAZAP, Türkiye'nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası olarak öne çıktı. GAZAP mühimmatından metrekareye 10.16 parçacık düşüyor. Laboratuvar testleri biterek saha testlerine geçildi. Muadillerinden 3 kat daha güçlü bir ürün olma özelliğini taşıyor. GAZAP, F-16 ve F-4'te kullanılabilecek. Parçacıklı yapısı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılarak 1 kilometrelik alana dağılıyor. MK84 uçak mühimmatı olan "GAZAP" büyük basınç etkisi oluşturuyor. GAZAP mühimmatı muadili olan standart mühimmatlardan 3 kat daha güçlü. 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılan GAZAP bölgedeki bütün unsurlara etki etme gücüne sahip.

"GAZAP" ABD'de gündem oldu: NATO'nun en iyisi

MSB'nin "GAZAP"ı düşmanı yerle bir edecek

Türkiye'nin "GAZAP"ı İsrail'i korkuttu