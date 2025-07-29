Türkiye'nin ''GAZAP''ı İsrail'i korkuttu

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombası GAZAP, ilk kez IDEF-2025'te tanıtılmıştı. İsrail basını, Türkiye'nin 970 kg'lik yerli bombası hakkında çarpıcı başlıklar attı.

Israel Hayom Gazetesi'nin "Endişe verici! Türkiye denklemi değiştiren bombayı ortaya çıkardı" başlıklı haberinde, "Sığınak delici bombalar, Türk Hava Kuvvetleri için önemli bir avantaj sağlıyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail televizyonu Kanal 14'ün haberinde "Bu bombanın etki alanı ABD'nin ürettiği MK-84'ün 3 katı büyüklüğünde" değerlendirmesi yapıldı.

- MSB'NİN GAZAP UÇAK BOMBASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) uzun menzilli hipersonik balistik füzeden yeni nesil anti-İHA sistemine ve uçak bombasına kadar pek çok yenilikçi ürün katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Fuar kapsamında en çok ilgi çeken mühimmatlardan biri de Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombaları GAZAP ve HAYALET oldu.

İçerisinde 10 bin parçacığa sahip olan GAZAP, bu sayede 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılarak bir bölgedeki bütün unsurlara etki ediyor.

- "GAZAP, MUADİLLERİNDEN 3 KAT DAHA GÜÇLÜ BİR MÜHİMMAT"

MSB AR-GE Merkezi Amiri Nilüfer Kuzulu, IDEF 2025'te HAYALET ve GAZAP mühimmatlarını sergilediklerini belirterek, "Bu mühimmatlar geliştirilirken AR-GE merkezinde çok uzun yılların verdiği, tasarım ve imalatla ilgili bilgi ve birikimler kullanıldı. Çok farklı yönde çok çeşitli ürünlerimiz var. Neler yaptığımıza dair küçük bilgiler verilmesi amacıyla burada bazı ürünlerimizi sergiledik." dedi.

GAZAP'ın standart bir MK84 uçak mühimmatı olduğunu vurgulayan Kuzulu, bu mühimmatın F-16'larda, F-4'lerde çok uzun yıllardır kullanıldığını söyledi.

Kuzulu, bu mühimmatın etkisini daha da artırmak maksadıyla farklı bir ürün geliştirmek için bir çalışma yaptıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: GAZAP'ın diğerlerinden farkı içerisinde parçacıklı bir yapı olması. İçerisinde 10 bin parçacık var. Bu parçacıklı yapı sayesinde patlama sırasında parçacıklar birbirinden ayrılıyor 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılarak bu bölgedeki bütün unsurlara etki ediyor. İkinci özelliği de içerisindeki dolgu malzemesinin farkından kaynaklı olarak yine o alanda çok büyük bir basınç etkisi oluşturması. Mühimmatlardan beklediğimiz performans biraz da bunlarla alakalı.

Performans anlamında çok ileriye gittiklerini anlatan Kuzulu, "Aynı zamanda bu tarz klasik mühimmatlar test yapıldığında metrekareye 3 civarında parçacık düşürebiliyor. GAZAP ise metrekareye 10.16 parçacık düşürüyor. GAZAP, muadili olan ve standart klasik mühimmatlardan 3 kat daha güçlü bir mühimmat." ifadesini kullandı.

MSB'nin "GAZAP"ı düşmanı yerle bir edecek