''Türkiye'nin gerisinde kaldık'' itirafı: Muhtemel bir savaş bizim için trajik olacak

Yunan medyası, Yunanistan'ın elektronik harp konusunda Türkiye'nin gerisinde kaldığını yazdı.

Yunanistan'ın Türkiye ile elektronik savaş koşullarına girmesinin trajik sonuçlar doğuracağını belirten Yunan basını, "Çünkü biz dramatik bir şekilde geride kalıyoruz. Elektronik harbe verilen büyük önemin bakanlık tarafından açıklanmasına rağmen, maalesef Türkiye ile ülkemiz arasındaki mesafe giderek açılmaktadır" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN ELEKTRONİK SAVAŞTA TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE KALDI

Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) elektronik harp özel görev uçakları geliştirilmesi amacıyla başlatılan Hava Platformunda Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti (HAVA SOJ) Projemiz haberde örnek gösterildi.

HAVA SOJ Projesi kapsamında hayata geçirilecek sistemlerin entegre edileceği Bombardier Global 6000 tipi uçaklarda son aşamaya girildiğinden bahsedildi.

HAVA SOJ uçaklarının düşman hava savunmasını etkisiz hale getirmek, yok etmek veya zayıflatmak için elektronik saldırı misyonları gerçekleştireceğine vurgu yapıldı.

HAVA SOJ uçaklarının sayısız yeteneğe sahip olduğundan söz eden Yunan basını, "HAVA SOJ Yunan Silahlı Kuvvetleri için güçlü bir tehdit oluşturuyor ve bu nedenle bunların angajmanı ve etkisiz hale getirilmesi yüksek öncelik taşıyor. Programın çok önemli bir özelliği de görev ekipmanlarının tüm kritik sistem ve bileşenlerinin tamamen Türk tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi olmasıdır. Bu sayede yurtdışı tedarikçilere bağımlılık ve performans ve/veya kullanımdaki sınırlamalar ortadan kalkmaktadır." ifadelerini kullandı.

ASELSAN ve HAVELSAN'ın son 20 yılda yerli teknoloji üretiminde önemli ilerlemeler gerçekleştirdiği anlatıldı.

HAVA SOJ İLE ELEKTRONİK HARP GÖREV SİSTEMLERİ MİLLİ OLACAK



HAVA SOJ sistemlerine entegre edilecek elektronik harp görev sistemlerinin tamamı yurt içinde ve milli olarak geliştirilecek ve üretilecek. Proje, geliştirilecek ürünün yüksek ihracat potansiyeli sayesinde "bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke" olma hedefine de önemli katkı sağlayacak.

Teknolojide son nokta olarak değerlendirilebilecek HAVA SOJ sisteminin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesiyle "savunmada dışa bağımlılığı asgariye indirmiş Türkiye" hedefine doğru büyük bir adım atılmış olacak.