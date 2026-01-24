İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • 'Türkiye'nin gerisinde kaldık' itirafı! Yeni silahımızın bir benzerini arıyorlar: Etkileyici bir savaş makinesi
Savunma

'Türkiye'nin gerisinde kaldık' itirafı! Yeni silahımızın bir benzerini arıyorlar: Etkileyici bir savaş makinesi

Türk savunma sanayisi şirketlerinden HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız otonom kara aracı BARKAN, yabancı basında büyük ses getirdi. Türk savunma sanayisinin geldiği son noktaya vurgu yapılan Yunan basınında yer alan haberde, BARKAN'ın kara birlikleri için çok kıymetli bir silah olduğu ifade edildi. Savunma sanayi alanında Yunanistan'ın Türkiye'nin çok gerisinde kaldığı itiraf edilirken, Yunan ordusunun BARKAN'ın Batı muadillerini envantere katması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, Türkiye ile olası bir savaş durumunda, sayıca Türk ordusundan önemli ölçüde az olan Yunan ordusuna söz konusu silahın değerli ve belirleyici bir katkı sağlayacağı vurgulandı.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 21:56 - Güncelleme:
'Türkiye'nin gerisinde kaldık' itirafı! Yeni silahımızın bir benzerini arıyorlar: Etkileyici bir savaş makinesi
ABONE OL

Uzaktan kontrol ve otonom görev yetenekleri ile donatılmış BARKAN, savaşta, askeri birliklere ve güvenlik kuvvetlerine yakın görev desteği sağlamak için tasarlandı.

Sürü altyapısı sayesinde diğer insanlı/insansız kara ve hava araçları ile tek merkezden ortak operasyonlara katılabilen BARKAN, üstün otonom özellikleri ve farklı yük entegrasyonları sayesinde çok amaçlı görevlerde kullanılacak.

SERİ ÜRETİM KARARI ALINMIŞTI

Türkiye'nin savunma devlerinden HAVELSAN'ın 2023'te envantere giren kara aracı BARKAN için geçtiğimiz yıl Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından seri üretim kararı alındı. Yunan basınını harekete geçiren BARKAN'ın Türkiye'nin savunma sektöründe geldiği noktayı yansıttığı aktarıldı.

Yunanistan merkezli Pentapostagma internet sitesinde yer alan haberde, Türkiye'nin, modern muharebe operasyonlarının gereksinimlerini anlayarak BARKAN insansız kara aracını tasarlayıp ürettiği vurgulandı.

BARKAN'ın taktik gözetleme, tıbbi tahliye ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tespit gibi çok çeşitli görevler için gerekli çok amaçlı yetenekler sunduğu ifade edildi. Operasyonel olarak kanıtlanmış özelliklerinin, zorlu arazilerde ve olumsuz hava koşullarında etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıdığı ve uzaktan kumanda ve otonom görev yetenekleriyle donatılan BARKAN'ın gelecekteki savaş senaryolarında askeri birliklerin ayrılmaz bir parçası olmaya hazır hale geldiği vurgulandı.

YUNANİSTAN: TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE KALDIK

İnsansız hava araçları, deniz araçları ve kara sistemleri alanlarında Yunanistan'ın Türkiye'nin gerisinde kaldığı ifade edilen haberde, bu durumun derhal değişmesi gerektiği ifade edildi. Suriye-Libya-Dağlık Karabağ ve son olarak Ukrayna'daki savaşların, bu insansız araçların askeri operasyonların sonucunda belirleyici faktörler haline geldiğinin altı çizildi.

İnsansız kara araçları noktasında Yunanistan'ın çok geride kaldığı ifade edilen haberde, Yunan savunma sanayisinin bunları üretebilecek duruma gelene kadar üçüncü ülkelerden benzer sistemleri tedarik etmesinin gerekli olduğu vurgulandı. BARKAN gibi sistemlerin, Türkiye ile olası bir savaş durumunda, sayıca Türk ordusundan önemli ölçüde az olan Yunan ordusuna değerli ve belirleyici bir katkı sağlayacağı dile getirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Beykoz'da İETT faciası: Otobüsler kafa kafaya çarpıştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.