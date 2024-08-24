İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2024 Cumartesi / 19 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9872
  • EURO
    38,0601
  • ALTIN
    2745.1
  • BIST100
    9668.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'nin 'gizli İHA'sını yakın takibe aldılar: Çığır açacak
Savunma

Türkiye'nin 'gizli İHA'sını yakın takibe aldılar: Çığır açacak

Amerika merkezli savunma haberi sitesi, Türkiye'nin geliştirdiği ANKA III'ü ‘gizli İHA' diye niteleyerek yakın takibe aldı. Türkiye'nin ‘gizli İHA'sının havada iniş takımlarını geri çektiğine değinen ABD basını, haberinde “TUSAŞ, çığır açan ANKA III gizli insansız hava aracına yönelik yeni bir geliştirme kilometre taşına ulaştığını gururla duyurdu.” ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi24 Ağustos 2024 Cumartesi 10:30 - Güncelleme:
Türkiye'nin 'gizli İHA'sını yakın takibe aldılar: Çığır açacak
ABONE OL

ABD merkezli savunma haberi sitesi The Defence Post, Türkiye'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III hakkında "Türkiye'nin ANKA III gizli İHA'sı 'önemli' bir kilometre taşına ulaştı" başlıklı bir haber yayımladı.

TÜRKİYE'NİN 'GİZLİ İHA'SI ANKA III'Ü İNCELEDİLER

Haberde, "TUSAŞ, çığır açan ANKA III gizli insansız hava aracına yönelik yeni bir geliştirme kilometre taşına ulaştığını gururla duyurdu." denildi.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya dikkat çekilen haberde, insansız platformunun (ANKA III) son uçuş testinde iniş takımlarını havada başarıyla geri çektiği aktarıldı.

Türkiye'nin savunma sanayisine övgülerde bulunulan haberde, ANKA III'ün önceki uçuşlarında iniş takımlarının havadayken dışarıda kaldığı hatırlatıldı.

Haberin devamında TUSAŞ, bunun ANKA III'ün geliştirilmesinde "önemli" bir aşamayı temsil ettiğini ve onu tam kapasite üretime ve konuşlandırmaya bir adım daha yaklaştırdığını söylediği ifade edildi.

The Defence Post haberinde ayrıca TUSAŞ'ın şu ifadelerine yer verdi;

"Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor"

ANKA III HAKKINDA

Çift motorlu bir platform olan ANKA III, ileri aviyonik, otopilot sistemi ve elektro-optik/kızılötesi kamera gibi çeşitli son teknolojiyi bünyesinde barındırıyor.

Sentetik açıklıklı radarı ile olumsuz hava koşullarında da etkili gözetleme ve keşif imkânı sağlıyor.

Ayrıca Türk hava savunma sistemi, düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştıran gizlilik özelliğine de sahip.

ANKA III, muharebe operasyonlarını desteklemek için hassas güdümlü bombalardan lazer güdümlü roketlere kadar çok çeşitli mühimmat taşıyabiliyor.

İnsansız hava aracı, ilk uçuşunu 2023 yılının Aralık ayında gerçekleştirerek 1 saat 10 dakika sürdü.

Star Gazetesi

  • anka ııı
  • anka 3
  • türkiye
  • savunma
  • gizli iha

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.