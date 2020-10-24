24 Ekim 2020 Cumartesi 09:34 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:45

Türk savunma sanayiinin büyük başarı elde ettiği İHA ve SİHA teknolojisi, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu'da kullanılacak. Gemiye, çeşitli boyutlarda jet motorlu, gemiye iniş kalkış yapabilen, gerektiğinde vuruş kabiliyeti olacak İHA'lar yerleştirilecek. Sabah'ın haberine göre, TCG Anadolu 30 hava aracı taşıyabilecek, 1 amfibi taburla kriz bölgelerine müdahale edebilecek. TCG Anadolu için 2021'de seri üretimine başlanacak TUSAŞ Kargo İHA ve geçen yıl ilk uçuşunu yapan Albatros Kargo İHA gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Gemide kullanılacak taktik İHA'ların dikey iniş kalkış olmadan gemiden kalkmasının da mümkün hale getirildiği bilgisine ulaşıldı. İnşasına Tuzla tersanesinde devam edilen gemi, gelecek yıl Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.