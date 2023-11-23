Türkiye'nin gücüne güç katacak! LUMTAS-GM hedefi 12'den vurdu

Türkiye, son 20 yılda savunma sanayii atılımlarına hız verdi. Dünyanın öne çıkan ülkelerinden biri olan Türkiye, yeni projelerini de tüm hızıyla sürdürüyor.

Son olarak; Roketsan, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (LUMTAS-GM) ile ilgili yeni bilgileri duyurdu.

Roketsan, "Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemimiz (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurarak sahada kendini kanıtladı." açıklamasında bulundu.