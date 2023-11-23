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Savunma

Türkiye'nin gücüne güç katacak! LUMTAS-GM hedefi 12'den vurdu

Türkiye, savunma sanayii alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olma hedefini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Roketsan, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

23 Kasım 2023 Perşembe 00:26 - Güncelleme:
Türkiye'nin gücüne güç katacak! LUMTAS-GM hedefi 12'den vurdu
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Türkiye, son 20 yılda savunma sanayii atılımlarına hız verdi. Dünyanın öne çıkan ülkelerinden biri olan Türkiye, yeni projelerini de tüm hızıyla sürdürüyor.

Son olarak; Roketsan, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (LUMTAS-GM) ile ilgili yeni bilgileri duyurdu.

Roketsan, "Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemimiz (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurarak sahada kendini kanıtladı." açıklamasında bulundu.

  • savunma sanayii
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  • roketsan
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