Türkiye'nin gücüne güç katacak! LUMTAS-GM hedefi 12'den vurdu

Türkiye, son 20 yılda savunma sanayii atılımlarına hız verdi. Dünyanın öne çıkan ülkelerinden biri olan Türkiye, yeni projelerini de tüm hızıyla sürdürüyor.
Son olarak; Roketsan, Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (LUMTAS-GM) ile ilgili yeni bilgileri duyurdu.
Roketsan, "Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemimiz (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurarak sahada kendini kanıtladı." açıklamasında bulundu.
Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemimiz (LUMTAS-GM) uzun menzilli test atışını başarıyla gerçekleştirdi ve hedefi tam isabetle vurarak sahada kendini kanıtladı. ��#YarınİçinYüksel#Roketsan �� pic.twitter.com/CrKCEgcU2x— Roketsan (@roketsan) November 22, 2023