Türkiye'nin gücüne güç katacak temas! Kilometrelerce öteden Türk savunma sanayisi için geldiler

Bakan Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile MSB'de bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, askeri törenle karşıladığı konuk mevkidaşı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Her iki Bakan daha sonra heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

"101 YILDIR İLİŞKİLERİMİZ HEP İYİYE DOĞRU GİDEREK GELİŞME GÖSTERMİŞTİR"

Japonya ile diplomatik ilişkilerin 101'inci yılında olunduğunu belirten Güler, "101 yıldır ilişkilerimiz hep iyiye doğru giderek gelişme göstermiştir. Bugün dünyadaki güvenlik konusunun gelişimine paralel olarak da Japon dostlarımızla özellikle savunma sanayiinde ve askeri ilişkilerimizde her halükarda daha fazla gelişim sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye de hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Bakanla beraber bu gelişmeyi sağlamak için de elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sayın Bakana ve değerli heyetine bir kez daha burada bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli Japon halkına da sevgilerimizi ve saygılarımızı sunmak istiyoruz. İletirlerse memnun oluruz" dedi.

"SİZİN SAYENİZDE JAPONLARIN KURTARILMASI ÇOK ÜNLÜ BİR HİKAYE OLMUŞTUR"

Savunma Bakanı Nakatani yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sene Ertuğrul Fırkateyni faciasının 135'inci yıl dönümü. Bu olay Japonya'da büyük yankı uyandırmıştı. Japonya'daki ders kitaplarında çocuklara anlatılıyor. Türk Hava Yolları tarafından İran-Irak savaşındaki Japonların kurtarılmasının 40'ıncı yıl dönümü olup, sizin sayenizde Japonların kurtarılması çok ünlü bir hikaye olmuştur."

LİSTEDE TÜRKİYE, ABD VE İSRAİL VAR

Yabancı basında geçtiğimiz günlerde yer alan habere göre, Tokyo tarafından incelenen modeller çeşitli kategorileri kapsamaktadır. Hafif "kamikaze" insansız hava araçları (aynı zamanda dolaşma mühimmatı olarak da bilinir), özellikle Türk KARGU'sunun yanı sıra İsrail, Avustralya ve İspanya yapımı modeller olmak üzere büyük sayılarda edinilebilir. Düşman hedeflerine doğrudan saldırmak üzere tasarlanan bu sistemler, nispeten düşük maliyetli ve hızlı konuşlandırılabilir olma avantajına sahiptir. Buna paralel olarak Japonya, deniz ve kıyı izleme için halihazırda hizmette olan ABD yapımı MQ-9B SeaGuardian gibi büyük ve uzun ömürlü gözetleme insansız hava araçlarını edinmeye devam etmeyi planlamaktadır. Orta vadede, Mitsubishi Heavy Industries liderliğindeki ve Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Ajansı iş birliğiyle yürütülen yerli programlar, yapay zekâ donanımlı muharebe destek insansız hava araçları geliştirmeyi hedeflemektedir ve denemelerin 2025 yılında başlaması planlanmaktadır.