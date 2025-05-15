Türkiye'nin gurur günü! Bayraktar TB3 yeni çağın kapılarını açtı

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tatbikatı TCG Anadolu Gemisi'nden takip etti.

Burada konuşan Oramiral Tatlıoğlu, tatbikatın 120 gemi, 85 deniz ve hava unsuru ile 22 bin 700 personelin katılımıyla, Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildiğini belirtti.

Tatbikatın en önemli iki unsurunun, yerli ve milli imkanlarla üretilen "Atmaca Güdümlü Mermi"nin atışı ve TCG Anadolu'dan iniş kalkış yapabilen Bayraktar TB3 ile gerçekleştirilen fiili atışlar olduğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"TB3'ler sadece gemide konuşlanmakla kalmadı, aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetleri deniz muharebesinde yeni bir çağın kapılarını açtı. TB3'ler deniz muharebesini değiştirdi, amfibi harekat, deniz altı İHA harekatı ve sürü İDA'ların İHA'lardan kumanda edilmesi gibi pek çok yeni doktrini hayata geçirmiş oldu. Bu nedenle bugün yapılan eğitimlerden dolayı Türk Deniz Kuvvetleri olarak mutluyuz gururluyuz ve Türk savunma sanayisinin geldiği bu noktayla övünç duyuyoruz."

- "TB3'ÜN BAŞARISINA ŞAHİT OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen tatbikata helikopterle destek sağladıklarını aktardı.

Bayraktaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün gerçekten başarılı bir tatbikat izledik. TB3 olayı gerçekten dünyada ilk ve son derece güzel bir olay. Kara Kuvvetleri Komutanlığı olarak dünyada belki en fazla İHA ve SİHA'ya sahip olan Kuvvet Komutanlığıyız. Dünyada kullanım, yönetim ve teknolojide birinci sırada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şu anda TB3'ün TCG Anadolu gemisine ilk kalkmasını ve inmesini gördük. İlk partiyi de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na alıp en iyi şekilde kullanacağız."

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da tatbikata katılım sağlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

TB3'ün TCG Anadolu'dan iniş kalkış başarısına şahit olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Kadıoğlu, "Mavi Vatan'ımızın üzerinde büyük bir hacimden ibaret olan Gök Vatan'dan sorumlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı olarak, deniz ve hava konseptini müştereken oluşturma ve bir sinerji yaratma yolunda süreci ilerletiyoruz." diye konuştu.

- "DENİZ MUHAREBESİNDE YENİ BİR ÇAĞ AÇMIŞ OLDU"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Türk SİHA'larının dünyadaki muharebe paradigmasını değiştirdiğine işaret etti.



Türk Kara Kuvvetleri'nin kullandığı SİHA'ların, dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaşın kahramanları olduklarını ifade eden Bayraktar, denizlerde de benzer bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Bu dönüşümün önemine vurgulayan Bayraktar, "Yüzyıllar önce ecdadımızın yaptığı gibi nasıl ki gemileri karadan yürütüp amfibi harekatta paradigma dönüşümü yaptıysa Fatih Sultan Mehmet Han, bugün de kısa pistli gemilerden otomatik bir şekilde inip kalkabilen, uçağa başarılı bir şekilde hem hedeflerin keşfini yapıp hem de o hedeflere taarruz ederek deniz muharebesinde yeni bir çağ açmış oldu." dedi.

Bayraktar, yıllardır verdikleri emeklerin başarıya ulaştığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarının altını çizerek, Bayraktar TB3'ün Türk mühendislerin eseri olduğunu belirtti.

- "YARIŞTA İPİ EN ÖNDE GÖĞÜSLEYEN BAYRAKTAR TB3 OLDU"

Dünyanın büyük bir şaşkınlık içinde durumu izlediğini ifade eden Bayraktar, "Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden alanda öncü bir firma ve İsrail'den bir firma biz dünyada bunu ilk yapan olacağız demişti. Tabii o dönemde yarış başlamıştı. Yarışta ipi en önde göğüsleyen Bayraktar TB3 ve Türk Deniz Kuvvetleri oldu." diye konuştu.

Yeni bir dünyanın aralandığını ve gelişmelerin devamının geldiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Öncelikle Bayraktar TB3 ilk uçuşundan sonra kısa bir süre sonra 2024'de gemiye otomatik bir şekilde inip kalktı. Çok kısa bir süre sonra ASELSAN'ın geliştirdiği faydalı yükle seyir görevine başladı. Yine gemiden tümüyle otomatik bir şekilde inip kalkış yaptı. Hemen sonrasında da DENİZKURDU Tatbikatı'nda da ondan birkaç ay sonra Roketsan'ın mühimmatlarıyla bugün salvo atışlar yaptı. İki hava aracı neredeyse aynı anda kalktı gemiden. Hedeflere gidip aynı anda ikişer mühimmat atarak bunlar da Türk mühendislerinin eseri, başarılı bir şekilde dönüp gemiye indi."

- "DÜNYADA BU DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜLERİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Milli SİHA'ların dünyada yakaladığı başarıyı, Türk Silahlı Kuvvetleriyle birlikte verdikleri mücadeleye borçlu olduğunu aktaran Bayraktar, ekibiyle talep edilen ihtiyaçları en hızlı şekilde karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

ASELSAN, Baykar ve Roketsan personellerinin aylardır gemide çalıştıklarını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Ekip arkadaşlarımız fırtına rüzgar demeden çalışıyor. Bahriyelerimiz de öyle çalışıyor. Benzer şekilde çalışıyorlar ve bu sinerji sayesinde, ülkemiz bir anlamda havacılıkta zamanında kaçırdığı ilk dalgayı en ileri düzeyde yakalamış oldu. Türkiye dünya SİHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip. Baykar tek başına yüzde 60'ına sahip. En yakın rakibinden de büyük insansız hava araçlarında üç kat büyük. Bu alanda Türk Silahlı Kuvvetleri de SİHA'ları en etkin biçimde kullanma açısından baktığımızda bunu bir muharebe paradigması dönüşümü açısından, muharebe doktrini açısından düşündüğümüzde, dünyanın en ileri kuvveti. Özellikle kara kuvvetleri dünyada SİHA'larla kazanılmış ilk savaşı kazandı. Bugün deniz kuvvetlerimizin de benzer şekilde ve hatta hava kuvvetlerimizin de benzer şekilde dünyada bu dönüşümün öncüleri olduğunu görüyoruz."

- "DOKTRİNLERİ DEĞİŞTİREN EKİPMANLAR GELİŞTİRMEYE BAŞLADI"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de bu tarihi güne şahitlik etmekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Görgün, "Türk savunma sanayisi artık geliştirdiği ürünlerle, yüksek teknolojik çözümlerle dünyada savaş alanında, harekat alanında doktrinleri değiştiren ekipmanlar geliştirmeye başladı." dedi.

Bayraktar TB3'ün defalarca uçuş kalkış, iniş kalkış çalışmaları yaptığını anlatan Görgün, bugün salvo mühimmat atışı yaptığını ifade etti.

Bunun TB3'ün böyle bir gemiyle, insansız ile insanlı diğer unsurlarla birlikte çalışılabilecek yeni bir doktrinin oluşturulması ve sahada üstünlük sağlanması açısından önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Görgün, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Tatbikat vesilesiyle birçok savunma sanayisi ürünlerinin de kendini gösterdiğini belirten Görgün, "TCG Anadolu başta olmak üzere fırkateynlerimiz, korvetlerimiz, açık deniz karakol gemilerimiz, yerli alt sistem ve silah mühimmatlarla modernize edilen diğer gemilerimiz, bunlarla birlikte insansız hava araçlarımız, insansız deniz araçlarımız bu tatbikatta yeteneklerini sergilediler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği savunma sanayi icra kurulunda yeni projelerin karara bağlandığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Buna göre milli deniz altımızın başlangıç kararı alındı. TF 2000 muhribimizin başlanma kararı alındı. Savunma sanayi genç ve üretken nüfusuyla birlikte kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını en kısa ve sahada en üstünlük sağlayacak şekilde yerine getirmek üzere azimle çalışıyor. Bugün TB3 teknoloji harikası bir insansız hava aracı. Üzerinde onlarca görev bilgisayarı ve teknolojinin geldiği yazılım ve donanımsal olarak geldiği en üst noktada her şeyi kullanabilen bir teknolojik ürün. Bu ürünün kabiliyetleri, diğer geliştirilmiş ürünlerle birlikte koordineli çalışarak sahadaki üstünlüğümüzü daha da artıracak."

Mavi Vatan için hayati öneme sahip

Bayraktar TB3 ile mesajı aldılar

TB3 salvo kalkışla tarih yazdı!