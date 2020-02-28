Türkiye'nin HAWK hava savunma sistemleri yönünü Suriye'ye çevrildi

star.com.tr 28 Şubat 2020 Cuma16:57 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:57

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan MIM-23 Hawk orta menzil hava savunma sistemlerinin de yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

33 şehit verilen saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste bulunan MIM-23 I-HAWK füzelerinin yönünün Suriye’ye çevrildiği görüldü.

Ayrıca Hatay’ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.

MIM-23 I-HAWK HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Orta menzil hava savunma sistemlerinin en etkililerinden olan MIM-23 Açık adı "Homing Allthe way to Kill" dir. Standart lançerinden üç füze taşımaktadır. Standart lançerinden üç füze taşımaktadır. Improved (Geliştirilmiş)-HAWK`ın motor perfomansı artırılmış, elektronik harbe karşı korunması da en üst düzeye çıkarılmıştır. Azami menzil 35 kilometre ve azami irtifası ise 18 kilometredir.

1982`de bir İsrail I-HAWK Füzesi, 21 kilometre irtifadaki bir MIG-25 düşürmüştür. X-band radar güdümlü olarak yönlendirilen I-HAWKìn harp başlığı 54 kg ağırlığında olup parça ve infilak tesirlidir. Bugüne kadar 36.000 adet üretilen füzelerin 11.800 adedi NATO ülkeleri envanterine alınmıştır.

KIRIKHAN VE YAYLADAĞI'NA GÖNDERİLDİ

I-HAWK sistemi, 22 Haziran 2012'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait silahsız foto keşif uçağı RF-4'ün Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinden sonrasında angajman kurallarını değiştiren Türkiye tarafından Suriye sınırına kaydırıldı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Uzunluğu: 5.07 metre

Genişliği: 0.87 metre

Kanat Uzunluğu: 1.19 metre

Motor: katı sıvı yakıtı

Tapa: proximity tapası HE

Hızı: 3 Mach

Azami Menzil: 40 kilometre

Fırlatma Ağırlığı: 584 kilogram

Hizmet Tavanı: 35000 feet / 10.66 kilometre

Harp başlığı: 54 kilogram

Tahrip çapı: 17 metre