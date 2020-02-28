İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2445
  • EURO
    6,8552
  • ALTIN
    325.933
  • BIST100
    105280
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'nin HAWK hava savunma sistemleri yönünü Suriye'ye çevrildi
Savunma

Türkiye'nin HAWK hava savunma sistemleri yönünü Suriye'ye çevrildi

Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerimizin şehit edildiği hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alınmış Rus üretimi hava savunma sistemleri Pantsir S1 ve BUK'ın da yer aldığı birçok hedef imha edilmişti. Bu gelişmelerin ardından, Hatay sınırında bulunan MIM-23 I-HAWK füze rampaları da yönünü Suriye'ye çevirdi.

star.com.tr28 Şubat 2020 Cuma16:57 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:57

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi sınır boyunda konuşlu bulunan MIM-23 Hawk orta menzil hava savunma sistemlerinin de yer aldığı birlikte hareketlilik yaşanıyor.

33 şehit verilen saldırının ardından hava üssünde bulunan radar cihazlarının aralıksız çalıştırıldığı üste bulunan MIM-23 I-HAWK füzelerinin yönünün Suriye’ye çevrildiği görüldü.

Ayrıca Hatay’ın Suriye sınırı yakınlarında bulunan hava üssüne mühimmat ve asker takviyesi yapıldı.

MIM-23 I-HAWK HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Orta menzil hava savunma sistemlerinin en etkililerinden olan MIM-23 Açık adı "Homing Allthe way to Kill" dir. Standart lançerinden üç füze taşımaktadır. Standart lançerinden üç füze taşımaktadır. Improved (Geliştirilmiş)-HAWK`ın motor perfomansı artırılmış, elektronik harbe karşı korunması da en üst düzeye çıkarılmıştır. Azami menzil 35 kilometre ve azami irtifası ise 18 kilometredir.

1982`de bir İsrail I-HAWK Füzesi, 21 kilometre irtifadaki bir MIG-25 düşürmüştür. X-band radar güdümlü olarak yönlendirilen I-HAWKìn harp başlığı 54 kg ağırlığında olup parça ve infilak tesirlidir. Bugüne kadar 36.000 adet üretilen füzelerin 11.800 adedi NATO ülkeleri envanterine alınmıştır.

KIRIKHAN VE YAYLADAĞI'NA GÖNDERİLDİ

I-HAWK sistemi, 22 Haziran 2012'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait silahsız foto keşif uçağı RF-4'ün Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinden sonrasında angajman kurallarını değiştiren Türkiye tarafından Suriye sınırına kaydırıldı.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Uzunluğu: 5.07 metre

Genişliği: 0.87 metre

Kanat Uzunluğu: 1.19 metre

Motor: katı sıvı yakıtı

Tapa: proximity tapası HE

Hızı: 3 Mach

Azami Menzil: 40 kilometre

Fırlatma Ağırlığı: 584 kilogram

Hizmet Tavanı: 35000 feet / 10.66 kilometre

Harp başlığı: 54 kilogram

Tahrip çapı: 17 metre

Düzensiz göçmenler sınırı yüzerek geçti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi
Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi

Bakan Akar'dan Rusya'ya yalanlama: Askerlerimizin yerleri önceden bildirildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.