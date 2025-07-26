Geçtiğimiz ay, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar sırasında ABD'nin İsrail'e destek amacıyla İran'a attığı nüfuz edici bomba dünya gündeminde geniş yankı bulmuştu. Bu gelişme, Türkiye'nin benzer alandaki çalışmalarını da merak konusu haline getirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ar-Ge Merkezi'nden yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Hayalet-2 nüfuz edici bomba, tüm testlerden başarıyla geçerek seri üretim aşamasına ulaştı.

YOĞUN HASAR BIRAKIYOR

Muadillerine oranla 6'da 1 oranla daha hafif olan ancak aynı etkiye sahip olan NEB, sığınaklara ve yeraltı depolarına yoğun hasar bırakmak amacıyla tasarlandı. Amerikan yapımı benzer bombaların 1.8 - 2.4 metre delme kapasitesine karşılık Hayalet-2, 7 metre etki kapasitesine sahip.

ZORLU TESTLERİ GEÇTİ

HAYALET-2'nin geliştirme sürecinde, mühimmatın nüfuz kabiliyeti aşamalı olarak test edildi. İlk olarak sabit ray sistemlerinde yapılan denemeler, sonrasında hızlandırılmış sistemlere taşındı. Testlerde, sıradan C35 sınıfı betonlar yerine nükleer santrallerde kullanılan C50 kalitesinde beton tercih edildi. Üstelik bu betonlar, içlerine 25 mm kalınlığında nervürlü çelik örgü sistemleri yerleştirilerek güçlendirildi. Bu sayede mühimmat, en zorlu koşullarda bile performansını kanıtladı.

HEDEFTE TEK PARÇA GÖVDE

Yeni Şafak'ın haberine göre, Hayalet-2, tek parça bir kabuk yapısıyla tasarlandı. Yapılan delme testleri sırasında gövde, ağır darbelere rağmen herhangi bir deformasyon göstermeden test alanından çıkarıldı. Bu da mühimmatın dayanıklılığını ve yapısal bütünlüğünü kanıtladı.

Delme testlerinin ardından mühimmat, içindeki yerli üretim kimyasal patlayıcı dolgu ile donatıldı. Uçakla yapılan güvenlik testlerinin ardından Hayalet-2, Türkiye sınırları içindeki bir adaya bırakıldı. Yapılan testte mühimmat, 90 metre derinliğe nüfuz etti ve 160 metre yatay etki oluşturarak infilak etti. Elde edilen veriler, adanın arka kısımlarında dahi parçaların denize ulaştığını ve su yüzeyinden hava çıkışlarının gözlemlendiğini ortaya koydu.

HEM HAFİF HEM FARK ATTI

Amerikan ordusunun B-52 uçaklarıyla taşıdığı 6 tonluk mühimmatlara kıyasla Hayalet-2, yaklaşık 1 ton ağırlığıyla, daha derin nüfuz kabiliyeti sergiliyor. Bu da onu, muadillerine göre daha kompakt ama etkili bir seçenek haline getiriyor. Hayalet-2, başta F-16 savaş uçakları olmak üzere çeşitli hava platformlarıyla kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Uygun kitlerle birlikte farklı uçaklara da entegre edilebiliyor. Mühimmatın temel hedefleri arasında dağlık arazilerdeki sığınaklar, yer altı tesisleri, kaya altı depoları ve kuvvetlendirilmiş düşman altyapıları yer alıyor.