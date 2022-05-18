Milli helikopter GÖKBEY hakkında heyecanlandıran paylaşım

TUSAS Genel Müdürü Temel Kotil, 4'üncü GÖKBEY'in test uçuşundan fotoğrafları paylaştı. Kotil, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma "İlk kez havalanan 4'üncü GÖKBEY'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz" notunu ekledi.

TEI-TS1400 MOTORU İSTENİLEN SEVİYENİN ÜZERİNDE

TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, milli helikopter GÖKBEY'in motorunun 2023'te insanlı uçuş testlerine başlayacağını duyurmuştu.

İLK MOTOR TESTTE

Test odasında şu an Türkiye'nin ilk milli helikopteri olan GÖKBEY'de kullanılacak yerli ve milli motor var. Burası özel bir oda. Türkiye için bir ilk olan motor burada testlerden geçiyor. Bu motor yapılırken bir test merkezi de yoktu. Bu merkez de uzman test ekibi tarafından gerçekleştirildi. 5 Aralık 2020'de ilk prototip ortaya çıktı ve testler devam ediyor. İşte bu cihazlara bağlanan motor test ediliyor.

YÜZLERCE SAATLİK TEST

Tabii bugüne kadar yüzlerce saatlik testten geçti. Akıllarda tek bir soru vardı: Motor istenilen performansı gösterebilecek mi? İşte burada tüm kabiliyetleri zorlanıyor. Sıcakta ve soğukta test sürecine giriyor. 1 yıl içinde insanlı test süreci başlayacak. GÖKBEY yerli motorla havalanacak. Test süreci tamamlandıktan sonra seri üretime başlayacak. Bunun için kritik tarih 2024.

İSTENİLEN SEVİYENİN ÜZERİNDE

Aslında burada önemli bir bilgi var. Bu motor 1400 beygirlik bir motor. TEI mühendislerini geliştirdikleri bu motor kabiliyetlerinin istenilen seviyenin üzerine çıkarak 1570 beygirin üzerinde bir performans gösterdi.