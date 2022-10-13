Türkiye'nin ilki! Kritik destek: Hem Türkiye hem de dost ülkeler için üretilecek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, savunma sanayisi şirketleri, başta Türkiye olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ürünler üretmek ve var olan üretim olanaklarını geliştirmek için çeşitli yatırımlar yapıyor. Söz konusu yatırımlar, yatırım teşvik mekanizmalarıyla destekleniyor.

Bu kapsamda, insansız sistemler ve yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren Titra Teknolojinin, Ankara-Kahramankazan'da hava ve uzay taşıtları imalatı alanındaki yatırımının "bölgesel-öncelikli yatırım" kategorisinde desteklenmesi kararlaştırıldı.

Titra Teknoloji, tesiste yılda 10 Alpin insansız helikopter ve 250 sabit kanat kamikaze üretimi hedefliyor.

Söz konusu yatırım için 45 milyon 650 bin liralık kaynak kullanılacak, 100 kişilik istihdam sağlanacak.

Teşvik mekanizmasıyla yatırıma yönelik olarak faiz desteği, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi 7 yıl, vergi indirimi yüzde 80, yatırım katkı oranı yüzde 40, yatırım yeri tahsisi gibi destek unsurları kullandırılacak.

Alpin insansız helikopter, çift kişilik insanlı helikopterin kontrol mekanizmaları ve ara yüzlerinin değiştirilerek sisteme özgü servo eyleyicilerin geliştirilen otopilot sistemiyle kontrol edilmesi yoluyla insansızlaştırılan/otonom özellik kazandırılan bir çözüm olarak oluşturuldu.

Tek tuş ile dikey iniş/kalkış yapabilen Alpin, atanan görevleri tam otomatik olarak yerine getirebilen ve yakıt dahil 200 kilogram faydalı yük taşıyabilen Türkiye'deki ilk insansız helikopter olma özelliği taşıyor. Bu yük kapasitesiyle Alpin, askeri/sivil pek çok alanda görev yapabilecek.

Titra Teknoloji, sabit kanat kamikaze çözümüyle de son dönemde bu alanda artan taleplere yanıt vermeyi amaçlıyor.

- TAKTİK MALZEMELER, SAVUNMA EKİPMANLARI

Asker ve polisin sahada kullandığı "taktik operasyonel malzeme" ve "taktik medikal ürünler" üreten, bunlarla ihracat başarıları yakalayan Fora Grup Savunma Teknolojileri ise Çankaya'daki modernizasyon çalışmasıyla yıllık 412 bin 330 adetlik muhtelif askeri amaçlı çanta ve aksesuar üretim kapasitesine ulaşacak.

Askeri tekstil ürünleri üretim kabiliyetini önemli ölçüde artıracak proje için 25 milyon 455 bin liralık kaynak kullanılacak, 1 milyon 135 bin dolarlık makine ve teçhizat ithalatı yapılacak. 100 kişiye istihdam sağlayacak yatırım için çeşitli vergi ve sigorta indirimleri, yatırım katkısı sunulacak.

- OPAK MADENCİLİK ŞİRKETİNİN YATIRIMI DA DESTEKLENECEK

Opak Madencilik tarafından Sincan'daki 47 milyon 245 bin lira tutarındaki yeni yatırım da teşviklerden yararlanmaya hak kazandı. Tesiste savunma sanayisine yönelik roket gövdesi, roket başlığı, tank parçası, top parçası gibi çeşitli ürünler üretilecek. 25 kişinin istihdam edileceği tesiste yıllık 50 tonluk üretim kapasitesi olacak.