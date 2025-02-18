Türkiye'nin KAAN'ı ve ortak hava platformunun peşine düştüler! TUSAŞ Genel Müdürü bizzat duyurdu

Türkiye'nin en önemli savunma sanayii projelerinden biri arasında yer alan 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN uluslararası arenada rağbet görmeye devam ediyor. MMU KAAN için küresel ilginin giderek arttığına değinen TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin(BAE) de KAAN ile ilgilendiğini duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ayrıca BAE ile ortak bir hava platformu üzerinde çalışılabileceğinin müjdesini verdi.

BİR ÜLKE DAHA KAAN'IN PEŞİNE DÜŞTÜ

Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan IDEX 2025, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de başladı. Türk savunma sanayii firmalarının yoğun ilgi gördüğü organizasyon çok değerli görüşmelere de ev sahipliği yapmaya devam etti.

Fuarın gözdelerinden biri olan ve imza attığı işlerle adından sıkça söz ettiren TUSAŞ da hem BAE'li yetkililerin hem de dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey heyetlerin uğrak noktası oldu. TRT Haber'e konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, merak edilen gelişmelere dair detayları ilk kez açıkladı.

TUSAŞ'ın BAE pazarında çok güçlü bir oyuncu olduğunun altını çizen Demiroğlu, hem kamu kurumlarıyla hem de özel şirketlerle farklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. BAE merkezli Calidus firmasıyla TUSAŞ arasında bir sözleşme imzalandığı bilgisini paylaşan Demiroğlu, "Bu kapsamda 'Hürkuş'u nasıl beraber yapabiliriz, onların yaptığı uçakları nasıl birlikte geliştirebiliriz' konularında mutabakata vardık. Bunun anlaşmasını imzalayacağız." dedi.

BAE'nin ATAK helikopteriyle yakından ilgilendiğini de vurgulayan Demiroğlu, "Daha önce ATAK 1'i test etmişlerdi. Çok da beğendiler. Sonra Türkiye'ye üst düzey bir heyetle gelip bizzat deneyimlediler. O zaman da çok hoşlarına gitmişti ATAK'ın kabiliyetleri. Ancak sonrasında süreç biraz yavaşladı. Şimdi hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bazı görüşmelerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

'ORTAK BİR HAVA PLATFORMU ÜRETEBİLİR' SİNYALİ

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, BAE'nin ANKA-3 konusunda da ciddi niyeti olduğunu ve bu platform için de daha önce BAE tarafının çeşitli girişimleri bulunduğunu anımsattı. Şimdi bu sürecin de yeniden canlanmasını beklediklerinin altını çizen Demiroğlu, "Sadece ANKA-3 üzerinden ilerlemek niyetinde değiliz. Beraber daha farklı bir platform geliştirme niyetimiz var. BAE tarafı da buna çok sıcak bakıyor. İlerleyen günlerde daha güzel haberler paylaymış oluruz." dedi.

ANKA-3 İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye'de de kamuoyunda ANKA-3 ile ilgili ciddi bir merak ve beklenti olduğuna değinen Demiroğlu platformu daha da geliştirmek için durmadan çalıştıklarını sözlerine ekledi. Mehmet Demiroğlu, testler kapsamında Türk Hava Kuvvetleri ile koordineli ilerlediklerine işaret etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik hareket ettiklerine dikkat çeken Demiroğlu, "Onların isteklerini de göz önünde bulundurarak canlı ve saha denemeleri yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda dahili yuvalardan mühimmat atış yaptık. Bunlar artarak devam edecek. Türk Hava Kuvvetleri ve diğer kullanıcılarımız bu uçaktan çok şey bekliyor. Çok da memnunlar gelişmelerden. Biz de bunu karşılamak için çalışıyoruz. Teslimat için net tarih vermek doğru olmaz. Ancak çok uzak olmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

MMU KAAN GÖKYÜZÜYLE BULUŞACAK

TUSAŞ dendiğinde akla gelen ilk projelerden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN için de çalışmalar sürüyor. Genel Müdür Demiroğlu, yurt içinde çok sayıda savunma sanayii firmasının bu projede çalıştığını belirterek, "Böyle büyük bir işe dışarıdan ortak almak, paydaş almak oldukça makul. Kamuoyuna yansıdığı üzere Suudi Arabistan ile bu konuda çok yakın çalışıyoruz. Diğer ülkeler için de gelişme olabilir. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de listeye eklenebilir. Dün üst seviyede bunu söylediler bize ve ilgileneceklerinden bahsettiler." dedi.

KAAN'ın ikinci ve üçüncü prototipi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Demiroğlu, bu yılın sonuna doğru önce ikinci prototipin, yeni yılın başındaysa üçüncü prototipin havalanacağını söyledi. Sadece TUSAŞ'ın değil diğer firmaların da KAAN'ı belirlenen tarihlerde teslim etmek için çok yoğun çalıştığını vurgulayan Demiroğlu, ilk teslim için 2028 yılına işaret etti.

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