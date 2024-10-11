Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Türkiye'nin Arnavut ordusuna "kamikaze dron" hediye edeceğini açıklaması Yunanistan'da geniş yankı buldu.

TÜRKİYE'NİN "KAMİKAZE DRON" HEDİYESİ YUNANİSTAN'I PANİKLETTİ

Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin desteklenmesine yardımcı olacak, sayısı belirtilmeyen kamikaze İHA'larının sözünü verdiğini yazdı.

Türkiye'nin hediye "kamikaze İHA"larla Arnavut ordusunu donattığını kaydeden Yunan basını, "Balkanlar'da bir çatışma olması durumunda Amerikalıların ve Avrupalı ortakların bizi korumak için devreye gireceği yanılsaması ile yaşarken Türkiye ve Arnavutluk Yunanistan'ın etrafındaki ipi sıkıyor" ifadelerini kullandı.

Yunan basını, Arnavutluk Başbakanı Rama'nın "Bu, Arnavutluk'un kimi vuracağı yönünde kimseyi endişelendirmemesi gereken bir hediye ancak inanıyorum ki bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ilişkiyle ilgili Arnavutluk'un yenilmez olduğu yönünde çok açık bir mesaj içeren bir hediyesidir" sözlerine haberde geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu jestinin Rama'yı heyecanlandırdığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN KAMİKAZE İHA'LARI



Savunma sanayisinde son dönemde en fazla dikkati çeken ürünlerden olan kamikaze insansız hava araçları konusunda Türkiye büyük ilerleme kaydetti.



SINIFINDA TÜRKİYE'DE TEK: AZAB



Mevcut kamikaze İHA'larla karşılaştırıldığında şu anda sınıfında Türkiye'de tek olan Azab'ın 2 versiyonu bulunuyor. Kanat açıklığı 150 ve 200 santimetre olan 200'lük Azab,15 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor, 50 kilogramla kalkış sağlıyor. 150'lik Azab ise 7 kilogram ağırlığında ve 3 kilogram mühimmat taşıyabiliyor.



ALPAGU, 10 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP



Eski Türkçede "düşmana tek başına saldıran yiğit" anlamı taşıyan ALPAGU, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve sürati ile önemli hedeflere noktasal tahribat yaratabilmesiyle öne çıkıyor. Terörle mücadele operasyonlarında, sınır ötesi harekatlarda ve meskun mahal çatışmalarında aktif görev alabilen ALPAGU, 10 kilometre menzile sahip bulunuyor.

KARGU'LARI SÜRÜ HALİNDE GÖREV YAPABİLİYOR



Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA) ve Yer Kontrol İstasyonu'ndan oluşan KARGU, sahip olduğu gelişmiş elektro optik ve kızılötesi kameralar ile gece-gündüz etkin operasyon yapabiliyor. 30 dakikadan fazla havada kalabilen KARGU, 10 kilometre menzile sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip KARGU, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatıldı. KARGU'ların sürü halinde görev yapmasını sağlayan sürü İHA teknolojisinin yanı sıra GPS'ten bağımsız görev yapabilmelerine imkan sağlayan KERKES Projesi de bulunuyor.

Eski Türkçe'de "dağ başındaki gözlem kulesi" ve "atmaca" anlamına gelen KARGU, görev bilgisayarı marifetiyle tamamen otomatik şekilde seyrüsefer icra ediyor. KARGU, özellikle tehdit açısından riskli bölgelerde askerlerin girmeden, o bölgedeki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. "Man-in-the-Loop" prensibi ile tamamen operatör kontrolünde görev yapan KARGU, yüksek riskli, kompleks çatışma bölgelerindeki hedeflerin tespit ve teyidini sağlayarak kullanıcı personele keşif, gözetleme, istihbarat ve hassas vuruş imkanı sağlıyor.

TOGAN'IN GÖREV DEĞİŞİMİ ÖZELLİĞİ



Harekat sahasında tek bir er tarafından kolaylıkla taşınabilen ve kullanılabilen Gözcü İHA Sistemi TOGAN, 10 kilometre menzilde 45 dakika görev yapabiliyor. TOGAN, 30x optik zoom seviyeli gündüz ve kızılötesi görüntü sistemleriyle gece ve gündüz efektif operasyon imkanı sağlıyor. Platform, özgün oto pilot ve bilgisayarlı görü yazılımları sayesinde otonom olarak hareketli hedef takibi yapabiliyor. Gelişmiş bilgisayarlı görü algoritmaları sayesinde hedef tespit, tanıma, teşhis ve teknik analiz yapabilen TOGAN, görüntü kıymetlendirme çalışmalarında kullanıcıya kolaylık oluşturuyor. Görev değişimi özelliğiyle bir TOGAN'ın bataryası belli seviyenin altına geldiğinde, diğeri otomatik olarak görevi devralabiliyor ve bu sayede kullanıcıya kesintisiz kullanım imkanı sunuluyor.

KAMİKAZE DRON AZAT GÖREVE HAZIR



Gürültüsüz çalışan AZAT, 4 kilometreye kadar uçuş menziline sahip ve 15 dakika havada kalabiliyor. Değiştirilebilir anten setiyle farklı koşulların gerektirdiği şartlara uyumlu hale getirilebilen AZAT, yerli imkanlarla oluşturulan uçuş kontrol yazılımıyla güvenli şekilde görevini tamamlayabiliyor.

