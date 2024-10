SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'ya yönelik çok büyük bir ilginin olduğuna işaret etti. Bayraktar KIZILELMA'nın henüz seri üretme geçmemesine rağmen birçok ülke temsilcisinden 'Biz KIZILELMA'yı ilk alan, ilk kullanan ülke olmak istiyoruz.' tekliflerinin geldiğini söyledi.

"BAYRAKTAR KIZILELMA'YI KULLANAN İLK ÜLKE OLMAK İSTİYORLAR"

Turkcell'in katkılarıyla gerçekleştirilen Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası, Bayraktar'ın katılımıyla SAHA EXPO'da yapıldı.

Bayraktar, fuarda 4-5 gün içinde çok büyük anlaşmalara imza atıldığını söyledi. Şu ana kadar 4,6 milyar dolarlık ihracat sözleşmesini tespit ettiklerini dile getiren Bayraktar, "Toplamda 6,2 milyar dolarlık sözleşmelere imza atıldı, 123 imza töreni yapıldı. Biz bu imza törenlerinden bu rakamları buluyoruz. Aslında gerçek, bu rakamlardan da fazla." diye konuştu.

Bayraktar, fuarda büyük bir etkileşimin olduğunu ve işletmeden işletmeye 3 binden fazla toplantının yapıldığını bildirdi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde geçen yıl yaptığı ihracatın 5,5 milyar dolar olduğunu anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Özellikle son dönemlerde topçu mühimmatlarının üretiminde Türkiye çok ciddi kapasite artırımı yaptırdı. Burada devlet firmalarının yanı sıra özel sektörün de çok ciddi adımlar attığını görüyoruz. İşte SAHA EXPO 2024 Fuarı'mızın ana sponsoru ARCA firması sadece bu fuarda 2 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. ARCA firması tek başına bütün Amerika kıtasında üretilen top mermisinden bir ayda daha fazla top mermisini sadece bir firma olarak Türkiye'de, Çorum'da üretiyor. Savunma Sanayii Başkanlığının imzaladığı sözleşmeler var. Baykar olarak alt tedarikçilerimiz ile ASELSAN ile imzaladığımız bir sözleşme var kameralar konusunda. TÜBİTAK, Roketsan ile sözleşme imzalandı."

- "KIZILELMA'YA YÖNELİK DE ÇOK BÜYÜK BİR İLGİ VAR"

Haluk Bayraktar, savunma sanayisindeki firmalar için ihracatın önem arz ettiğini söyledi.

Baykar'ın son 4 yıldır Türkiye'de ihracat birincisi olduğuna işaret eden Bayraktar, şirketin gelirlerinin yüzde 95'nin ihracattan geldiğini vurguladı.

Bayraktar, ihracatın güçlü olmasının savunma sanayisi firmalarının sürdürülebilirliği için önemli olduğunu ifade etti.

Bayraktar, TB2'nin ilk ihraç ettikleri ürün olduğunu ve bu konuda ilk sözleşmenin 2018'de imzalandığını dile getirerek, aradan geçen 6 yılda 35 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bayraktar Akıncı'nın ilk uçuşunu 2021'de gerçekleştirdiğini ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"TB2, ilk uçuşunu 2014'te yapmıştı, ihracatı 2018'deydi. Akıncı'ya baktığımız zaman ilk uçuşuyla ilk ihracatı arasında çok daha kısa bir süre olduğunu görüyoruz. TB2'nin diğer ülkelerdeki başarısı... Çok büyük başarılara imza attı her yerde, gittiği her yerde, gerçekten, önemli katkılar sundu, kuvvet çarpanı oldu. Onu alan ülkeler, kullanan ülkeler, adeta bizlere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenlerini de bir yandan artırdı. Çünkü destek verilmiş oluyordu aynı zamanda. Bu, tabii, diğer ürünlere, Akıncı'nın daha hızlı şekilde ihraç edilmesine katkı sağladı. Akıncı da 10 ülkeye ihraç edildi."

Haluk Bayraktar, geliştirdikleri Bayraktar TB3'ün de seri imalat aşamasına ulaştığını belirterek, bu ürünün birçok ülkeye ihracatının gündemde olduğunu söyledi. Bayraktar, "Belki bu sene içerisinde, birkaç ay gibi bir sürede, belki 5-6 aylık süreçte bir haber duyabiliriz ihracat anlamında." dedi.

Bayraktar, TB3'ün TB2'den elde edilen birikimlerle geliştirildiğini, aynı zamanda deniz platformlarına iniş yapma kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

Bayraktar, KIZILELMA'ya yönelik de çok büyük bir ilginin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar seri üretime, imalata girmemiş olsa da şu ana kadar 4 prototip ürettik. En son geliştirdiğimiz prototip uçuş testlerine devam ediyor. Önümüzdeki yıl seri imalata geçmesine çalışılıyor ama bu fuarda dahi bizi ziyaret eden ülke temsilcilerinden, üst düzey hava kuvvetleri temsilcilerinden 'Biz KIZILELMA'yı ilk alan, ilk kullanan ülke olmak istiyoruz.' diyen birçok insanla konuştuk. Onların bunu demesinin sebebi, TB2 veya Akıncı'yı kullanıyorlar. Sonuçta o ürünü kullanmaktan dolayı bir güven ilişkisi oluşmuş, ürünün performansını görmüşler, yeni gelen ürüne de artık o eski tecrübelerine bakarak karar veriyorlar. Bunun çok büyük, muazzam bir etkisi var. O güven ilişkisini oluşturmak zaten en önemli şey. Ondan sonrası devam ediyor."

- "BAYRAKTAR TB2, 1 MİLYON UÇUŞ SAATİNİ AŞTI"

Bayraktar, Türk ordusunun insansız hava aracı teknolojisini dünyada en etkili, en yoğun kullanan ordu olduğunu dile getirdi.

Operasyonel anlamda da Türk ordusunun en çok tecrübeye sahip ordu olduğuna işaret eden Bayraktar, teknolojiyi geliştiren firma olarak çok yüksek uçuş saatine ulaştıklarını belirtti.

Bayraktar TB2'nin 1 milyon uçuş saatini aştığını vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Normalde hava aracı platformlarının en az 20-30 yıl sürer 1 milyon saate ulaşması. Biz, Bayraktar TB2 ile 10 yıldan kısa sürede o uçuş saatine ulaştık. Akıncı da çok yoğun bir şekilde uçtu. Dolayısıyla bir yandan teknoloji geliştirme kabiliyetimiz var, bir yandan operasyonel tecrübeler de var. Bu konuda bizimle işbirliği yapan ülkeler aynı zamanda bu teknolojiyi, bu sistemi etkin bir şekilde kullanabilecekleri operasyonel konsepti de almış oluyorlar. Yani sadece ihraç edilen bir hava aracı değil, bunun yer sistemleri, haberleşme sistemleri, bunun network altyapısı, o network altyapısının optimize bir şekilde kullanılmasını sağlayan yazılım altyapısı, komuta kontrol merkezleri... Her ülkenin farklı operasyonel ihtiyaçları da var. O ihtiyaçlara yönelik çözümü hızlı şekilde geliştirebiliyor olmak gerekiyor. Aynı zamanda o konsepti de biz ihraç etmiş oluyoruz. Bunun da çok büyük katkısı var. Ama, tabii ki, her ülkenin de kendi ihtiyaçlarına göre bir özel, özelleştirme, konfigürasyonu değiştirme ve o konfigürasyonu hızlı uygulama yetenekleri Baykar'da var, hızlı şekilde uyguluyoruz. Onun da çok büyük bir artısı var."

- "NE KADAR İMKANIMIZ VARSA KIZILELMA'NIN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YATIRIYORUZ"

Haluk Bayraktar, Baykar olarak hiçbir zaman dış finansman kullanmadıklarının altını çizerek, iş ve projeleri şirketin imkanlarıyla yaptıklarını vurguladı.

İhracat tarafının başarılı şekilde ilerlediğini ifade eden Bayraktar, ihracat gelirlerinin yüzde 15-20'si ile AR-GE yatırımlarının yapıldığını bildirdi.

Bayraktar, KIZILELMA'nın da Baykar'ın öz sermayesiyle geliştirildiğini belirterek, "Hiçbir sipariş almadan, hiçbir geliştirme kaynağı almadan, tamamen Baykar'ın ihracatta elde ettiği gelirlerle gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

KIZILELMA'yı yüzde 100 yerli yapmak için birçok alana yatırım yapılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz hava aracı, aviyonikleri, yazılım sistemleri, yer sistemi, haberleşme bunları şu an halletmiş durumdayız. Uçuş testleri devam ediyor ama bir yandan motor yatırımı da devam ediyor. Büyük yatırım gerçekten ama biz şu an gelirlerimizin çok büyük bir kısmını AR-GE'ye de yatırdığımız için bunu şu an sürdürebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok."

Bayraktar, Türkiye'nin güçlü ve bağımsız olması için insansız sistemlerine girdiklerinin altını çizerek, "Bu işin en üst noktası olduğunu düşünüyoruz insansız savaş uçağının. O yüzden biz ne kadar imkanımız varsa KIZILELMA'nın geliştirilmesi için yatırıyoruz. Bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. En büyük yatırımımız şu an KIZILELMA'ya zaten." ifadesini kullandı.

- "KRİTİK GÖRDÜĞÜMÜZ ALANLARDA YATIRIMI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Bayraktar, geliştirdikleri ana platform, ürün ve teknolojilerde açık olan bir yer varsa oranın tamamlanması adına her türlü yatırımı yapmaya çalıştıklarını da anlattı. Fuarda ilk defa sergiledikleri lazer güdümleyici ünitesinin buna örnek olduğunu ifade eden Bayraktar, lazer güdümleyicinin dünyada ihracat limitlerine tabi olduğunu bildirdi. Bayraktar, böylece optik ve lazer tarafında firmanın ihtiyacı olan bir alana yatırım yaptıklarını kaydetti.

Haberleşme alanındaki yaptıkları yatırımlara da değinen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"ASELSAN Ku-bant haberleşme sistemi yapıyor ama biz Ku-bant değil Ka-bant SATCOM sistemi geliştirdik. Ka-bant daha yeni bir teknoloji, daha maliyet uygun. Yani bizde birkaç kriter var o alana girmemiz için. Bir daha maliyet etkin olması. O çok önemli. Tabii maliyet etkinlikten daha önemlisi teknik isterleri karşılamak. Yani performans anlamında teknik isterleri karşılamak. Onun için mesela farklı haberleşme teknolojileri hem görüş hattında hem de uydu haberleşme sistemlerini geliştiriyoruz. Bizim ihtiyaçlarımız var buna çünkü. Mesela bunların haberleşme tarafını daha önce yurt dışından ithal ediyorduk. Şimdi onlardan çok daha ileri haberleşme teknolojilerini çok daha düşük maliyetle yapar hale geldik yeni atılımlarla. Aynı şekilde ileri seviye aviyonik sistemleri geliştiriyoruz. Bunlar bir yatırım gerektiriyor. O yatırımı da her zaman dışarıdan bekleyemezsiniz. Biz imkanlarımız olduğu müddetçe kritik gördüğümüz alanlarda o yatırımı gerçekleştiriyoruz."

- SİVİL HAVACILIKTA YOLCU TAŞIMACILIĞI KONUSU

Bayraktar, SİHA ve İHA'ların sivil kullanımına yönelik çalışmalarının olduğunu söyledi.

Orman yangınlarının tespiti veya haritacılığın sivil kullanımı olan alanlar olduğunu ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Tabii sivil havacılık, bir yolcu uçağı, o tarz alanlara girmek çok büyük yatırımlar gerektiriyor. Sıfırdan orada marka inşa etmek kolay değil. Belli çalışmalarımız var, yaptığımız çalışmalar var bu alanlara yönelik, yani sivil alana yönelik. İşte bizim Cezeri yapay zeka destekli otonom uçan taksi çalışması var. Elde ettiğimiz uçuş tecrübesiyle geliştirdiğimiz uçuş kontrol sistemlerinin kullanabileceği sivil alanlara yönelik de belli çalışmalar var ama şu an, tabii, belli bir olgunluğa ulaşmadan onları çok açıklamak istemiyoruz. Ama sıfırdan sivil havacılıkta yolcu taşımacılığı, o tarz bir şey şu an için söz konusu değil. Zaten bizim faaliyet yürüttüğümüz alanda hiç dış finansman kullanmadan, kendi imkanlarımızla, ihracattan elde ettiğimiz gelirle bu kadar yatırım yapıyor olmamız... Zaten çok fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Bu, şu an onu çevirebilecek pozisyonda. Bu kulvarda en ileride olmak istiyoruz. Burada da önemli ihtiyaçlar var. Yani bir alana giriyorsunuz, sonra o alana girince bambaşka çözmeniz gereken farklı konular oluyor. O alanlara girmeye başlıyorsunuz. Farklı firmalar o alanlara giriyor. Dolayısıyla bir ekosistem oluşuyor. Dolayısıyla biz o şekilde şu an ilerliyoruz."

