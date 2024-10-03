Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar KIZILELMA önemli bir aşamayı daha geçti. KIZILELMA'nın üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı üçüncü prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİNE GENİŞ YER VERDİLER

KIZILELMA'nın üretim prototipinin önceki modellere göre çeşitli iyileştirmeler içerdiğini belirten Global Defence News haberinde, yapısal yükseltmeler ve aviyonik sistemlerde yenilikler yapıldığı ve uçağın artık ses hızına yaklaşmasını sağlayan bir art yakıcı motorla donatıldığı ifade edildi. İyileştirilmiş aerodinamikle KIZILELMA'nın, yüksek hızlarda ve karmaşık manevralarda gelişmiş performans sunduğu ve son yeniliklerle birlikte uçağın gelişmiş muharebe görevleri gerçekleştirmesini sağlayabileceği belirtildi.

'HIZLANDIRILMIŞ TEMPODA İLERLİYOR'

KIZILELMA'nın hızlandırılmış bir tempoda ilerlediği vurgulanırken, 2021'de Baykar'ın yüzde yüz öz sermayesiyle başlatılan projenin, ilk prototipinin Kasım 2022'de üretim hattından çıkarıldığı ve bir ay sonra ilk uçuşunu gerçekleştirdiğinin altı çizildi.

'MAVİ VATAN' GÖNDERMESİ

Haberde KIZILELMA'nın en dikkat çekici özelliklerinden birinin, Türkiye'nin TCG Anadolu gibi gemilere iniş ve kalkış yapabilmesi olarak gösterildi. Bu kabiliyetin, özellikle denizaşırı görevlerde ve 'Mavi Vatan' olarak anılan Türkiye'nin deniz çıkarlarının savunulmasında büyük bir stratejik avantaj sağlayacağı açıklandı.

YENİ BİR SAYFA AÇTI

Haberde son olarak Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipinin ilk uçuşunun başarıyla gerçekleştirilmesinin, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki hedeflerinde yeni bir sayfa açtığı, insansız hava aracı alanında daha ileri noktalara taşınmasının da önünü açacağına atıfta bulunuldu.