Savunma

Türkiye'nin mühendislik zekası: İnsansız deniz araçları kıyasıya yarışıyor

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini denizlere taşıyan TEKNOFEST Mavi Vatan'da genç mühendisler, su altı roketlerinden insansız deniz araçlarına kadar birçok yenilikçi projeyle sahneye çıktı.

AA30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:14
Türkiye'nin mühendislik zekası: İnsansız deniz araçları kıyasıya yarışıyor
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Roketsan, etkinlikte yürütücülüğünü üstlendiği "Su Altı Roket Yarışması" ile alanda dikkati çekiyor. Bu özel yarışma, genç mühendis adaylarına su altı roket sistemleri tasarlama, geliştirme ve görevlerini başarıyla tamamlama imkanı sunuyor.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen yarışma, katılımcıların mühendislik kabiliyetlerini ortaya koymalarına ve geleceğin savunma teknolojilerine yön verecek yenilikçi fikirler geliştirmelerine zemin hazırlıyor.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Su Altı Roket Yarışması alanına giderek gençlerin heyecanına ortak oldular.

Etkinlikle ilgili konuşan İkinci, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki öncü rolünü denizlere taşıyacak gençlerimiz için bu yarışma çok kıymetli bir fırsat. Su altı roket teknolojileri, geleceğin stratejik alanlarından biri. Roketsan olarak biz de genç mühendislerimizin yanında olmaktan, onları cesaretlendirmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

DENİZCİLİK KÜLTÜRÜ GENÇ NESİLLERE AKTARILIYOR

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ayrıca, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi heyecan verici yarışmalar da gerçekleştiriliyor.

Milli teknolojilerin denizlerdeki yansımasını gözler önüne seren TEKNOFEST Mavi Vatan, denizcilik kültürünü genç nesillere aktarmayı ve Türkiye'nin denizlerdeki mühendislik gücünü tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor.

