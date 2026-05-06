Türkiye'nin oyun değiştirici gücü sahneye çıktı! İsrail basınında YILDIRIMHAN paniği: Kıyamet canavarı

Türkiye'nin savunma sanayiinde bugüne kadar ürettiği en büyük ve en uzun menzilli silah sistemi olan YILDIRIMHAN hipersonik balistik füzesi, ilk kez kamuoyuna sergilendi. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen YILDIRIMHAN, 6 bin kilometreye ulaşan menziliyle yalnızca bölgesel değil kıtalararası bir caydırıcılık unsuru olarak sahneye çıktı.

'YILDIRIMHAN' sahneye çıktı! 3 bin kilogram patlayıcı taşıyabiliyor

İsrail'in önde gelen yayın organları, YILDIRIMHAN'ın tanıtılmasına geniş yer ayırdı. Maariv gazetesi, füze için "dünyayı şaşırtan kıyamet canavarı" ifadesini kullanarak Türkiye'nin askeri kabiliyetlerini çok daha uzak hedeflere taşıdığına dikkat çekti.

Maariv'in bu nitelendirmesi, İsrail kamuoyunda ciddi bir tartışma başlattı. Bir diğer önemli İsrail haber platformu Mako ise YILDIRIMHAN'ın Türkiye'nin savunma kapasitesindeki yükselişi simgelediğini belirterek, Ankara'nın son yıllarda askeri alanda kayda değer bir sıçrama gerçekleştirdiğini yazdı. Mako'nun haberinde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerli üretim hamlesinin artık somut ve stratejik sonuçlar doğurduğu vurgulandı.

Ynet haber sitesi de YILDIRIMHAN'ın Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli sistem olduğunu öne çıkararak, bu adımı "bölgeye güçlü bir mesaj" şeklinde değerlendirdi. Ynet'e göre bu füze, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de askeri bir aktör olma iradesini ortaya koyuyor.

İsrail merkezli Kikar haber sitesi, YILDIRIMHAN'ın İsrail'in tamamını menzil içine aldığını açıkça yazdı. Haberde, uzmanların bu gelişmeyi "stratejik kırılma noktası" olarak nitelendirdiği aktarıldı. Kikar, "Türkiye'den gelen cehennem" başlığını kullanarak SAHA 2026 fuarında "eşi benzeri görülmemiş bir Türk silah envanterinin ortaya çıkarıldığını" ifade etti.

Bu başlık, İsrail kamuoyunda YILDIRIMHAN'a yönelik ilginin ve endişenin boyutunu gözler önüne serdi. Kikar'ın haberinde ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayiinde son on yılda kat ettiği mesafenin artık görmezden gelinemeyecek bir noktaya ulaştığı belirtildi. Uzmanlar, YILDIRIMHAN'ın sadece askeri değil diplomatik alanda da Türkiye'nin elini güçlendireceğini ifade etti.

YUNANİSTAN'DA ŞOK DALGASI: "DENGELER KÖKTEN DEĞİŞEBİLİR"

Yunan basını da YILDIRIMHAN'ın tanıtılmasına kayıtsız kalmadı. Economico gazetesi, bu sistemin Türkiye'nin askeri gücünde niteliksel bir sıçrama anlamına geldiğini ve bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirebileceğini yazdı. Haberde, 6 bin kilometrelik menzilin Avrupa'nın büyük bölümünü, Orta Doğu'nun tamamını, Asya'nın bazı kesimlerini ve Afrika'nın geniş alanlarını kapsayabileceği özellikle vurgulandı.

Bu coğrafi kapsam, YILDIRIMHAN'ın yalnızca bölgesel değil kıtalararası bir tehdit unsuru olarak algılandığını gösteriyor. Banking News ise füzenin Yunanistan ve Avrupa genelinde endişe yaratabileceğini, İsrail'de ise dikkatle takip edildiğini belirtti. Trikopodia haber sitesi, YILDIRIMHAN'ın Türkiye'yi uzun menzilli balistik füze geliştirebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına soktuğunu öne çıkardı ve bunun bölgesel güç dengelerini kökten değiştirebileceği uyarısında bulundu. Yunan basınındaki genel hava, Türkiye'nin bu hamlesiyle NATO içindeki konumunu da yeniden tanımladığı yönünde şekillendi.

YILDIRIMHAN'a ilişkin haberler Orta Doğu ve Avrupa'nın farklı köşelerinden de geldi. İspanyol havacılık ve savunma sanayi alanında yayın yapan Aviacionline, "Türkiye, ilk kıtalararası balistik füzesi Yıldırım'ı tanıttı" başlığıyla gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Aviacionline'ın haberinde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bu adımın küresel silah pazarında yeni bir rekabet dinamiği oluşturabileceği değerlendirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National ise haberinde, "NATO üyesi ülke, önemli bir askeri tedarikçi olarak itibar kazanıyor" ifadesine yer verdi. The National, YILDIRIMHAN'ın 6 bin kilometrelik menzilinin Avrupa'nın büyük bir bölümünü, Asya'nın önemli bir kısmını ve Afrika'nın geniş alanlarını vurabileceği anlamına geldiğini açıkça yazdı. Bu değerlendirmeler, Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir güç değil, küresel ölçekte askeri kapasitesiyle dikkate alınması gereken bir aktör olarak görüldüğünü ortaya koyuyor.

YILDIRIMHAN'ı benzerlerinden ayıran en kritik özelliklerden biri hipersonik hız kapasitesi. Füze, Mach 9 ile Mach 25 arasında değişen hızlara ulaşabiliyor. Bu olağanüstü hız, mevcut hava ve füze savunma sistemlerinin YILDIRIMHAN'ı tespit edip önlemesini son derece zorlaştırıyor. Yakıt olarak sıvı nitrojen tetroksit kullanan füze, 4 ayrı roket motoruyla tahrik ediliyor ve bu sayede hem itme gücü hem de manevra kabiliyeti açısından üstün bir performans sergiliyor.

Modern harp doktrinleri çerçevesinde YILDIRIMHAN, kritik bir kuvvet çarpanı niteliği taşıyor. Yüksek hız ve manevra kabiliyetinin bir arada sunulması, füzenin hedef bölgeye erişim süresini kısaltırken karşı tarafın erken uyarı ve önleme imkânlarını ciddi ölçüde daraltıyor. Bunun yanı sıra YILDIRIMHAN, 3 bin kilogramlık patlayıcı taşıma kapasitesiyle de sınıfındaki rakiplerinden belirgin biçimde ayrışıyor.

YILDIRIMHAN, 3 bin kilogramlık patlayıcı taşıma kapasitesiyle de sınıfındaki rakiplerinden belirgin biçimde ayrışıyor.

Tüm bu gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde, YILDIRIMHAN'ın Türkiye'nin savunma sanayiinde yeni bir çağ açtığı söylenebilir. 6 bin kilometre menzil, Mach 25'e varan hız ve 3 ton patlayıcı kapasitesiyle donatılan bu kıtalararası hipersonik balistik füze, hem müttefiklerin hem de potansiyel rakiplerin dikkatini üzerine çekti.

Uluslararası basının "oyun değiştirici" ve "kıyamet canavarı" gibi güçlü nitelendirmeler kullanması, Türkiye'nin bu alandaki başarısının küresel ölçekte kabul gördüğünü açıkça gösteriyor. YILDIRIMHAN, Türkiye'nin caydırıcı gücünü en üst seviyeye taşıyan ve bölgesel dengeleri yeniden tanımlayan bir savunma sistemi olarak tarihe geçti.

