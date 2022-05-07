Türkiye'nin S-400 sistemlerini tefe koyan komşuya kötü haber! Hedefte kendi S-300 'leri var

CIA'nın eski yöneticisi Paul Kolbe, Wall Street Journal'de kaleme aldığı bir makalede, Türkiye'nin S-400 sistemlerini Ukrayna'ya vermesi önerisinde bulunmuştu.

Ardında New York Times'ta yer alan bir haberde, ABD'li yetkililerin Ankara'nın Rus yapımı S-400'leri Ukrayna'ya transfer etmesi yönünde bir fikir ortaya attığı iddia edilmişti.

Son olarak haber ajansı Reuters da ABD'li yetkililerin bu görüşü gayri resmi şekilde dile getirdiğini ve ortada resmi bir önerinin olmadığını, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye ziyaretinde konunun kısaca gündeme geldiğini ileri sürmüştü.

ABD tarafınca Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna'ya verilmesi önerisinde bulunulduğu iddiası, Türkiye'nin hava savunmasının zayıflamasını isteyen birçok kesim tarafından sevinçle karşılanmıştı.

S-400 SİSTEMLERİNİ TEFE KOYDULAR, ŞİMDİ S-300'LERİ TEHLİKEDE

Yunan medyası konuyu günlerce gündemde tutmuş ve ABD'nin bu yönde adımlar atmasını destekler nitelikte haberler yayınlamıştı.

Öte yandan askeri uzmanlar ve savunma analistleri, Türkiye'nin S-400'lerini ABD'ye verme ihtimalinin olmadığını, Ankara'nın kesinlikle böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini söylemişti.

Yunan basınında yer alan bazı haberlere göre Amerikalılar, Yunanistan'a Kiev'e askeri yardım sağlaması ve Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin cephaneliğinde bulunan Rus yapımı S-300 savunma füzelerini Ukrayna'ya göndermesi için baskı yapıyor.

Yunanistan tarafı imkanları dahilinde zaten Ukrayna'ya yardım ettiğini savunuyor. Yunan basınında yer alan haberlerde, "İttifak'ta Rus silah sistemlerine sahip birkaç ülkeden biri, ancak Yunanistan'ın Ukraynalılar için S-300 sistemlerini yakması yönünde baskı yapılıyor." ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA İÇİN NEDEN S-400 YA DA S-300 İÇİN İSTENİYOR?

ABD ve Ukrayna'nın Rus silahı aramasının başlıca nedeni, Ukrayna cephaneliğine anında entegre olabilmeleri ve Rusya'nın gelişmiş seyir füzeleri de dahil birçok hedefi görebilmeleri.

Geçtiğimiz aydan beri Slovakya, elindeki S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderiyor.

Yunanistan'dan da benzer bir hamle isteyen ABD, Atina'ya evet demesi ve Yunan S-300'ün Ukrayna'ya nakledilmesi için baskıları sürekli artırıyor. Yunanistan ise, Türkiye'yi gerekçe göstererek, 'tehdit altındayız' dediği ve teklife sıcak bakmadığı bildiriliyor.