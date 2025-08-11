İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7171
  • EURO
    47,514
  • ALTIN
    4401.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'nin şahlanışı komşuları harekete geçirdi: Ankara rekabeti artırdı
Savunma

Türkiye'nin şahlanışı komşuları harekete geçirdi: Ankara rekabeti artırdı

Türkiye'nin savunma sanayisini ve dış politikadaki başarısını yakından takip eden Yunan basınında dikkat çeken bir haber daha yayımlandı. Söz konusu haberde Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişinin bölgedeki diğer ülkeleri de modernizasyon programlarına yönlendirdiği belirtilirken bu sürecin Doğu Akdeniz'deki stratejik rekabeti daha da artırdığının özellikle altı çizildi.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Türkiye'nin şahlanışı komşuları harekete geçirdi: Ankara rekabeti artırdı
ABONE OL

Yunan basını, Orta Doğu'da değişen savunma dengeleri ve askeri teknolojiler üzerine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yeni jeostratejik haritanın merkezinde yer aldığını yazdı.

Haberde, modern savaşların artık hibrit ve konvansiyonel operasyonları, ileri teknoloji keşif sistemlerini ve hassas vuruş kabiliyetlerini bir arada gerektirdiğine dikkat çekildi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NE DİKKAT ÇEKTİLER

Yunan kaynaklara göre, terörle mücadeleden Karabağ Savaşı'na, Rusya-Ukrayna çatışmasından İran-İsrail arasındaki 12 Gün Savaşı'na kadar pek çok cephede ortaya çıkan askeri tecrübeler, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" ile geliştirdiği savunma kabiliyetlerini öne çıkarıyor.

Özellikle keşif sistemleri, hassas mühimmatlar, İHA teknolojisi ve asimetrik üstünlük sağlayan çözümler, Türkiye'yi bölgenin en etkili aktörlerinden biri haline getiriyor.

Haberde, hipersonik ve balistik füze tehditlerine karşı çok katmanlı hava savunma sistemlerinin zorunluluk haline geldiği belirtilerek, bu alanda Türk savunma sanayiinin bölgesel güvenlik denkleminde kilit bir rol üstlendiği vurgulandı.

Yunan basını ayrıca, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişinin bölgedeki diğer ülkeleri de modernizasyon programlarına yönlendirdiğini, bu sürecin Doğu Akdeniz'deki stratejik rekabeti daha da artırdığını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.