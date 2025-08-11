Yunan basını, Orta Doğu'da değişen savunma dengeleri ve askeri teknolojiler üzerine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yeni jeostratejik haritanın merkezinde yer aldığını yazdı.

Haberde, modern savaşların artık hibrit ve konvansiyonel operasyonları, ileri teknoloji keşif sistemlerini ve hassas vuruş kabiliyetlerini bir arada gerektirdiğine dikkat çekildi.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NE DİKKAT ÇEKTİLER

Yunan kaynaklara göre, terörle mücadeleden Karabağ Savaşı'na, Rusya-Ukrayna çatışmasından İran-İsrail arasındaki 12 Gün Savaşı'na kadar pek çok cephede ortaya çıkan askeri tecrübeler, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" ile geliştirdiği savunma kabiliyetlerini öne çıkarıyor.

Özellikle keşif sistemleri, hassas mühimmatlar, İHA teknolojisi ve asimetrik üstünlük sağlayan çözümler, Türkiye'yi bölgenin en etkili aktörlerinden biri haline getiriyor.

Haberde, hipersonik ve balistik füze tehditlerine karşı çok katmanlı hava savunma sistemlerinin zorunluluk haline geldiği belirtilerek, bu alanda Türk savunma sanayiinin bölgesel güvenlik denkleminde kilit bir rol üstlendiği vurgulandı.

Yunan basını ayrıca, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişinin bölgedeki diğer ülkeleri de modernizasyon programlarına yönlendirdiğini, bu sürecin Doğu Akdeniz'deki stratejik rekabeti daha da artırdığını kaydetti.