Türkiye'nin savaş uçağı KAAN'ın peşine düştüler! Bölgeye yeni üs iddiası

Komşu ülke Bulgaristan basını Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN hakkında dikkat çeken iddiaların yer aldığı bir haber yayımladı. Bulgar basını, Türkiye ve Pakistan'ın, Pakistan'da KAAN için üretim tesisi kurulması konusunda ileri düzeyde görüşmeler yürütüldüğü öne sürdü.

KAAN İÇİN BÖLGEYE YENİ ÜS İDDİASI

Türkiye ile Pakistan arasındaki bu olası hamleyi "stratejik iş birliği" diye tanımlayan Bulgar basını, söz konusu girişimi iki ülke arasındaki savunma yeteneklerini güçlendirmeye ve daha yakın askeri bağları teşvik etmeye yardımcı olacağını yazdı. Bulgar basını yeni tesisin Hava Kuvvetlerinin yeteneklerini geliştirmek için tasarlandığına dikkat çekerek, KAAN'ın Pakistan versiyonunu üretmeye odaklanacağını iddia etti.

Türkiye'nin özgün olarak geliştirdiği Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'ın gelişmiş gizlilik özellikleri ve ileri teknolojisiyle küresel savunma çevrelerinde büyük ilgi gördüğü aktarıldı. Uçağın radar tespitini en aza indirmeyi, manevra kabiliyetini iyileştirmeyi ve yük taşıma kapasitesini artırmayı amaçlayan özellikleriyle geleneksel savaş uçaklarına meydan okuyacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Bulgar basını haberinde, "Türkiye ile Pakistan arasındaki görüşmeler, esas olarak Pakistan'da üretim tesisi kurulmasının teknik ve lojistik boyutları etrafında dönüyor. Tesis faaliyete geçtiğinde, sadece Pakistan Hava Kuvvetleri için KAAN uçağı üretmekle kalmayacak, aynı zamanda savunma imalatında daha geniş bölgesel iş birliğinin üssü olma potansiyeline sahip olacak." şeklinde iddialarda bulundu.

PAKİSTAN'A AVANTAJLAR KAZANDIRACAK

İşbirliğinin iki ülke arasındaki savunma ve teknoloji alanındaki ilişkileri güçlendireceğini yazan Avrupa basını, bu anlaşmanın her iki ülke için de önemli stratejik etkileri olması beklendiğini aktardı. KAAN'ın Pakistan topraklarında üretilmesinin Pakistan'a avantajlar kazandıracağı belirtilen haberde, "Pakistan için KAAN uçağının kendi topraklarında üretilmesi hava kuvvetlerinin modernizasyonuna yardımcı olacak ve savunma sanayisine ivme kazandıracak. Türkiye ile iş birliği ayrıca savunma ve teknoloji alanında ikili ilişkilerin güçlenmesinin sinyalini veriyor." denildi.

Ayrıca haberde şu ifadeler yer aldı;

"Türkiye için anlaşma, Pakistan'ın bu girişimde kilit bir ortak olarak ortaya çıkmasıyla savunma ihracatını genişletme fırsatı sunuyor. İki ülke arasındaki paylaşılan uzmanlık ve teknoloji, askeri uçaklar ile diğer savunma teknolojileri konusunda gelecekteki iş birliklerinin önünü açabilir. Türkiye ile Pakistan arasındaki görüşmeler ilerledikçe, odak noktasının verimlilik ve teknolojik mükemmellik gözetilerek üretim sürecinin ayrıntılarına kayması tahmin ediliyor. Başarılı olması halinde bu üretim tesisinin, bölge ülkeleri arasında özellikle savunma üretimi ve teknoloji transferi alanlarında gelecekte yapılacak iş birliklerine örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Öte yandan Avrupa ve Asya'nın kavşağında konumlanan Türkiye'nin küresel jeopolitiğin hassas dengesinde hayati bir rol oynadığını ifade eden Bulgar basını, Türkiye'nin tarihsel olarak bağımsız bir dış politika izlediğini hatırlattı.

Suudi Arabistan'ın KAAN hamlesi sonrası İsrail'i uyardılar: F-35 gibi sıradan değil Türkiye ile Pakistan arasındaki olası anlaşma ile bölgedeki uluslararası savunma iş birliğinin geleceğini de şekillendirebileceği öne sürülen haberde son olarak, "İki ülke arasındaki müzakereler devam ederken, bu anlaşmanın sonucu sadece Türkiye ve Pakistan açısından değil, bölgedeki uluslararası savunma iş birliğinin geleceğini de şekillendirebilecektir. Sonuç olarak, KAAN hayalet uçağının Pakistan'da üretilme potansiyeli, hem Türkiye hem de Pakistan için savunma sektöründe önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Bu ortaklık, yalnızca ikili ilişkileri güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda her iki ülkenin askeri kabiliyetlerini de artırarak, onları küresel savunma teknolojisinin değişen ortamında kilit oyuncular konumuna getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Star Gazetesi

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