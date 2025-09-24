Türkiye'nin savunma devleri bir araya geliyor! İlk kez görücüye çıkacak

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde 7-8 Ekim'de gerçekleştirilecek zirve, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle düzenlenecek.

Zirveye ilişkin detaylar, Intercontinental Grand Ankara Hotel'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, burada yaptığı konuşmada, zirvede savunma sektörünün öncü kuruluşları ASELSAN, ASFAT, HAVELSAN, Roketsan, STM, Makine ve Kimya Endüstrisi, TUSAŞ'ın yanı sıra çok sayıda savunma sanayisi paydaşının bir araya geleceğini ifade etti.

Bugüne kadar düzenlenen zirvelerde, katılımcıların kamu kurumlarının temsilcileriyle doğrudan görüşme fırsatı bulduğunu, güvenlik ihtiyaçlarına ve projelerine ilişkin ilk elden bilgi edindiğini dile getiren Yülek, bu yıl da katılımcıların geliştirdikleri çözümleri karar vericilere sunma imkanı elde edeceklerini söyledi. Yülek, "Bu yıl da 100'e yakın stantlı katılımcı firma ve 1800'e yakın sektör temsilcisi ile kamu karar vericisinin zirvemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Programımız kapsamında, askeri radar ve sınır güvenliği teknolojileri üzerine paneller, firma sunumları ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek." dedi.

Türkiye'nin sınır güvenliğinin, milli güvenlik stratejisinin en temel unsurlarından biri olduğuna işaret eden Yülek, "Terörle mücadele, kaçakçılıkla mücadele ve düzensiz göçün engellenmesi için hükümetimizin aldığı önlemler, geliştirilen ileri teknolojilerle daha da etkin hale gelmektedir. Bu zirveyle özel sektörümüz, kamu otoritelerimizle birlikte bu politikaları destekleyen çözümler geliştirmeye devam edecektir." diye konuştu.

Yülek, Ankara merkezli savunma sanayisi firmalarının global başarıları, ihracat ve yeni sözleşme hacimlerindeki artışla birleşerek, başkentin "savunma sanayisinin başkenti" kimliğini hem yerel hem küresel ölçekte pekiştirdiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan Defense News Top 100 listesinde merkezi Ankara'da bulunan 5 Türk savunma firması yer aldı. Bu tablo, Ankara'nın sektördeki kritik konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ankara'ya MRBS gibi önemli bir ihtisas etkinliğini kazandırmış olmaktan büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Yülek, MRBS 2025'in bu yıl 50'ye yakın ülkenin askeri ataşesini ağırlayacağını dile getirerek, zirvenin uluslararası işbirliği potansiyelini vurguladı.

- ZİRVEDEKİ YENİ ÜRÜNLER

MRBS, bu yıl da savunma teknolojilerindeki en yeni ürün ve sistemlere ev sahipliği yapacak. VISCO, yerli üretim yeni nesil taşınabilir güç kaynaklarını ilk kez zirvede görücüye çıkaracak. Bu ürün, radar sistemlerinden haberleşme altyapılarına, acil durum senaryolarından mobil operasyonlara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Odak Ar-Ge ise zorlu sınır ve operasyon koşullarına uygun olarak geliştirdiği yüksek performanslı projektörler ile kablolu aydınlatma dron sistemlerini sektör profesyonelleriyle ilk kez zirvede buluşturacak.

Net Technologies, Phased Array teknolojisine sahip yeni nesil mobil IoT anten sistemini ilk kez tanıtacak. Hareket halindeyken bile hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlayan bu sistemle, haberleşme altyapılarında önemli bir fark yaratılması hedefleniyor.

Beyes Teknoloji tarafından geliştirilen Yüksek Hızlı 16 Kanal Slipring ve Taktik Sinyal Nişan İletim Dronu-TASNİD de ilk kez tanıtılacak ürünler arasında yer alıyor.

Türkport firması ise geliştirdiği Gökçeri gözetleme balonları ile MRBS'de boy gösterecek. Casus balonların, istihbarat toplama kapasitesini güçlendirmesi ve sınır güvenliğinde etkinlik kazandırması bekleniyor.

Zirvede, askeri radar sistemlerinde yapay zeka uygulamaları ve sınır güvenliğinde siber tehditlere karşı yerli çözümler konusunda önemli oturumlar gerçekleştirilecek. Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve hava sistemlerine ilişkin özel oturumlar yapılacak.