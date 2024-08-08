Türkiye'nin ‘sistemler sistemi'ne Yunanistan'dan yakın markaj: Türk semalarında kuş bile uçmayacak

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe dünyada büyük bir ilgi gördü. Çelik Kubbe, Yunanistan'ın önde gelen medya kuruluşlarının da ilgisini çekti. Ülkedeki yayın organları Çelik Kubbe'ye geniş yer ayırdı. Yunan basını "Türk semalarında kuş bile uçamayacak" başlığını attı.

GÖK VATAN ARTIK YERLİ VE MİLLİ KORUMANIN KANATLARI ALTINDA

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe yunan basınının ilgisini çekti. Çelik Kubbe'yi manşetlerine taşıyan ülkedeki bütün medya organlarında sistemin detayları anlatıldı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini "Entegre hava savunmasının 'Çelik Kubbesi' Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından planlanıyor" başlığını attı.

Kathimerini, Türkiye'nin KORKUT, HİSAR ve SİPER Hava Savunma Sistemlerinin artık entegre şekilde çalışacağını yazdı. Haberde "Yapay zeka desteğiyle karar vericilerin kullanımına sunacaklar" ifadesine yer verildi.

Yunan Devlet Kanalı Ert ile Skai televizyonu da Çelik Kubbe'nin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesini ön plana çıkardı. Her iki medya kuruluşu, sistemin yapay zeka destekli çalışacağına vurgu yaptı.

Yunan haber sitesi in.gr da Çelik Kubbe'nin detaylı görüntülerini verdi. Türkiye'nin yakında uzay programına başlayacağını belirtti.

Newsbreak isimli haber sitesi de Çelik Kubbe ile ilgili olarak "Türk semalarında kuş bile uçmayacak" manşetini attı. Haberde, Türk savunma sanayiindeki gelişiminin devam ettiğini vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN'DEN "ÇELİK KUBBE" DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda Türk savunma sanayisinin eriştiği seviyeye, gelecek hedeflerine ve kritik projelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduklarını aktarmıştı.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçlarına yönelik 56 projenin karara bağlandığına işaret eden Görgün, "Kamikaze insansız deniz ve hava araçları, uzun menzilli füze ile hava savunma sistemleri konularında kararlar alındı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

-SİSTEMLER SİSTEMİ

Görgün, alınan önemli kararlardan birinin de "sistemler sistemi" olarak geliştirilecek Çelik Kubbe olduğuna işaret ederek, şunları kaydetmişti:

"Yerli ve milli projemiz Çelik Kubbe, savunma sistemlerimizde tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ altyapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, ortak hava resminin oluşturulmasını, gerçek zamanlı harekat merkezine ulaştırılmasını ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin edecektir. Çelik Kubbe, ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE gibi firmalarımızın ortaklaşa çalışmalarıyla yürütülecek. Bizler Türk savunma sanayii olarak milletimizin ve devletimizin desteğiyle, ilerleyen dönemde daha da yüksek azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz, yerli ve milli teknolojiler kullanarak faaliyetlerimizi artan azim ve kararlılıkla yürüteceğiz, Yükselen Türkiye'nin güçlenen yıldızı olacağız."

ÇELİK KUBBE NEDİR?



"Çelik Kubbe Projesi" ilk kez 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda gündeme geldi. Tam adı Çelik Kubbe Katmanlı Hava Savunma Sistemi olan proje Türk savunma sanayii tarafından geliştiriliyor. Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek.

Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak.

İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekâyı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak.

Star Gazetesi

'Çelik Kubbe'yi eşsiz yapacaklar