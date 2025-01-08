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Savunma

Türkiye'nin süper silahı akıllarını aldı! Çelik Kubbe ile birleşince devasa bir güç olacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, savunma sanayi alanında önemli bir müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programının hızlandırılacağını ifade ederek, birçok savunma projesinin başarıyla devreye alındığını dile getirdi. Yabancı basın ise söz konusu füze ile Çelik Kubbe'nin kullanımının Türkiye'yi askeri alanda önemli bir güce ulaştıracağını ifade ederek, bu askeri hamlelerin önemli bir stratejik vizyonu yansıttığı ve ülkenin, askeri egemenliğini ve küresel savunma pazarındaki konumunu güçlendirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Abdulmuttalip Alnıaçık8 Ocak 2025 Çarşamba 22:04 - Güncelleme:
Türkiye'nin süper silahı akıllarını aldı! Çelik Kubbe ile birleşince devasa bir güç olacaklar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin savunma yeteneklerini geliştirmek için bir dizi girişim duyurdu. 2025 yılının ilk Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan, ülkenin genişleyen savunma sanayi kapasitesini vurgulayan stratejik projeleri özetledi.

Yabancı basında yer alan habere göre, Türkiye, SİPER Block-1 hava savunma sistemini resmen ulusal cephaneliğine entegre ederek teknolojik özyönetimde önemli bir ilerleme kaydetti. Haberde, Roketsan, Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SİPER sisteminin, seyir füzeleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere karmaşık hava tehditlerine karşı koruma sağladığı ifade edildi.

2023'teki testler sırasında, 100 kilometreden fazla uzaklıktaki hedefleri engelleme yeteneğini gösterdiği dile getirilen haberde, 180 kilometreye kadar menzile sahip gelecekteki versiyonlara yönelik çalışmaların ise halihazırda devam ettiğinin altı çizildi. Haberde, Erdoğan'ın Çelik Kubbe projesinin başlatıldığını duyurduğu belirtilerek, 2 bin kilometreye ulaşabilen uzun menzilli balistik füzeler için planı hızlandırma talimatı verdiği aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN DENİZLERDE GÜCÜ ARTIYOR

Ayrıca MİLGEM projesinin yerli tasarım korvetler ve fırkateynlerle dikkat çektiği ifade edilerek, beş geminin halihazırda operasyonel durumdayken, yedi ek fırkateynin ise inşa edildiği belitildi. Yerli denizaltı TF-2000 hava savunma muhribi ve Türkiye'nin bölgedeki deniz varlığını güçlendirmeyi amaçlayan MUGEM uçak gemisine vurgu yapılan haberde, bu girişimlerin yalnızca askeri kapasiteyi artırmakla kalmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisinin ilerleyen uzmanlığını da gösterdiği ifade edildi.

BÖLGEDE ETKİN BİR ASKERİ GÜÇ OLUŞTURMA ADIMI

Söz konusu adımların, Türkiye'nin küresel silah pazarında kilit bir oyuncu olma yolunda olduğunu gösterdiği aktarılan haberde, ayrıca Türkiye'nin özellikle güvenlik tehditlerini ele almada aktif rol aldığı Suriye'deki etkisini artıracağı vurgulandı. Haberde ayrıca, İsrail ile yaşanan gerginlikler neticesinde, Türkiye'nin bölgede etkin bir askeri güç oluşturmak için ciddi atılım ortaya koyduğunun altı çizildi.

Son olarak bu askeri çabaların tutarlı bir stratejik vizyonu yansıttığı ve Türkiye'nin, askeri egemenliğini ve küresel savunma pazarındaki konumunu güçlendirdiği ifade edildi. Haberde ayrıca, Türkiye'nin askeri alanda bölgeye hakim bir güç olmak için hareket ettiği vurgulanarak, teknolojik ve askeri genişlemenin, değişen jeopolitik gerçeklere uyum sağlama amacını yansıttığı belirtildi.

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