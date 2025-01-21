Türkiye'nin tarihi başarısına yakın markaj: Dünyadaki rakiplerinden daha iyi

Baykar geçtiğimiz günlerde Bayraktar TB3 SİHA'nın mühimmat entegrasyon testlerine başladıklarını duyurmuş ROKETSAN tarafından geliştirilen 2 adet MAM-T mühimmatı ile ilk atış testinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirmişti. Bayraktar TB2 insansız hava aracında adında bir hayli söz ettiren Baykar'ın bu başarılı denemesi ise dünya basınında ses getirdi. Bayraktar TB3'ün yeni bir kabiliyet kazandığı dış basında şaşkınlık yaratırken Türkiye'nin bu hamle ile havacılık tarihinde bir ilke imza attığından övgüyle bahsedildi. Baykar'ın bu hamlesinin ciddi bir kilometre taşı olduğunun vurgulandığı bir haberde, başarılı atışın TB3'ün geliştirilmesinde kritik bir adım olduğu belirtildi.

TB3'ün ASELSAN üretimi elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olan ASELFLIR-500 ile ilk uçuşunda başarı sağlaması platformun hassas vuruşlar ve keşif görevleri yürütme yeteneği konusunda küresel rakiplerinden daha iyi performans gösterdiği vurgulandı.

12 DERECE EĞİMLİ RAMPADA BAŞARIYLA HAVALANDI

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım 2024'te TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı.

Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünyada bir ilki gerçekleştirmişti.

Bayraktar TB3 SİHA, gemi testlerine başarıyla devam ederek, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iniş destek ekipmanı kullanmadan iki kez daha başarıyla iniş kalkış yapmıştı. Test parametrelerini başarılı bir şekilde icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi başarıyla tamamlamıştı.

TOPLAM UÇUŞ 887 SAATİ GEÇTİ

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024'te Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıktığı Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı.

TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, böylece kritik bir eşiği daha geçti. Milli havacılık tarihimizin irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait.

Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 887 saat 23 dakika havada kaldı.

Milli SİHA 20 Aralık 2023'te gerçekleştirilen uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kaldı ve gökyüzünde 5 bin 700 kilometre yol kat etti.

Milli SİHA, 26 Mart 2024'te ilk kez ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. İcra edilen test kapsamında dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi entegrasyonu başarıyla gerçekleştirildi.