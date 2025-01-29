TCG Anadolu ve Bayraktar TB3 projesini örnek aldılar! Tek uçak gemilerini Türkiye'ye özgü dönüştürecekler

İspanya, tek uçak gemisi olan Juan Carlos I Amiral gemisine insansız hava araçlarını entegre etmek için çalışmalara başladı. Söz konusu çalışma kapsamında savaş gemisine ne tür bir fırlatma ve kurtarma sistemi ekleneceği belirsizliğini koruyor.

Airbus ve İspanyol gemi yapımcısı Navantia, bugün SIRTAP insansız hava aracının Juan Carlos I'e entegrasyonunu araştırmak için bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Anlaşma ile ilgili Airbus yaptığı açıklamada, "Bu işbirliği SIRTAP ile Juan Carlos I uçak gemisi arasında tam uyumluluğu garanti altına alarak, görev kabiliyetlerini, operasyonel esnekliğini ve her iki platformu tam entegre bir sistem elde etmeyi amaçlıyor." dedi.

İspanya'nın bu yaklaşımı ise Türkiye'nin TCG ANADOLU'ya Bayraktar TB3'ler yerleştirme fikrinden ortaya çıktığı değerlendiriliyor. Dış basında konu ile ilgili yer alan haberde Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya başarılı bir şekilde iniş ve kalkışının da özellikle altı çizildi.

Haberde, Juan Carlos I'in güvertesinden insansız hava araçlarının çalıştırılması İspanyol Donanması için büyük bir proje olacağı vurgulandı. Ayrıca, roketler ve çeşitli mühimmatlar taşıyabilen TB3'ün aksine, SIRTAP'ın şu anda silah taşımasının planlanmadığı bildirildi.

BAYRAKTAR TB3, TCG ANADOLU'YA İLK KALKIŞ VE İNİŞİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz aylarda, Bayraktar TB3'ün, TCG Anadolu'ya ilk kalkış ve inişini başarıyla gerçekleştirdiğini bildirmişti.

BAYRAKTAR TB3 KISA PİSTLİ GEMİDEN İNİŞ KALKIŞ YAPMAYI BAŞARAN İLK İHA OLDU

Bayraktar TB3 SİHA bu uçuş ile birlikte kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı (İHA) olarak dünya havacılık tarihine geçti.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı oldu.

Söz konusu rampa testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3, PT1 ve PT2, kısa süre önce Edirne Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'na intikal etmişti. Burada sürdürülen çalışmalarda Bayraktar TB3 PT1, TCG Anadolu'ya gece ve gündüz yakın uçuş gerçekleştirerek "yaklaşma testlerini" sorunsuz geçmişti.