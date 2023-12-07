Türkiye'nin tek ve büyük kalibre uçaksavarı! Afrika pazarında ilk defa sergilendi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen hafif ve orta kalibre silah üreticilerinden CANiK, 2023'ün son fuar etkinliği için Afrika'da boy gösterdi. CANiK, uluslararası alanda 400'ün üzerinde firma ve 30 binden fazla katılımcıyı ağırlayan EDEX'23 için Mısır'da yerini aldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de 4-7 Aralık'ta 3'üncüsü düzenlenen EDEX'te CANiK, 20'den fazla ülke delegasyonunu standında ağırladı. Fuara Mısır askeri otoritesi de yoğun ilgi gösterdi. Afrika bölgesinin en büyük savunma ithalatçılarından biri olan Mısır'da, geniş ürün yelpazesi ve deneyimli kadrosuyla güçlü bir katılım sağlayan CANiK, önemli ihracat başarılarına imza attı.

- AFRİKA PAZARINDA İLK DEFA SERGİLENDİ



Fuarda ilk defa IDEF'23 kapsamında tanıtılan Türkiye'nin kalifiye edilmiş tek ve büyük kalibre uçaksavarı olan CANiK M2 QCB'nin, 950 atıma sahip CANiK M2F ve 1100-1200 atıma haiz CANiK M3, Afrika'da ilk defa sergilendi.

Milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kulesi ailesinin en büyük üyeleri olan ve grup şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından üretilen TRAKON ve TRAKON TARGAN'a da ilgi büyük oldu.. Özellikle, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni açık deniz karakol gemilerine entegre edilecek olan TRAKON TARGAN fuarın gözdelerinden biri oldu. Bununla birlikte modern orduların değişen muharebe alanlarındaki en çok talep gören topların başında gelen 30x113 mm toplar ve dünyanın en düşük geri tepmeye sahip 30x113mm topu olan VENOM LR da fuarda yoğun ilgi gördü.

- AĞIR MAKİNELİ TÜFEK PAZARININ EN BÜYÜK ÜRETİCİSİ



CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, CANiK olarak kuruluşlarının 25'inci yılını kutladıkları 2023'ü, beklentilerin üzerinde bir başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

ABD'den Afrika'ya, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya 13 fuar etkinliğine katılarak son teknoloji ürünlerini sergilediklerini belirten Aral, 2022'de İngiliz AEI Systems'i bünyelerine dahil ederek orta kalibre top pazarına giriş yaptıklarını böylece 30x113mm orta kalibre top üreten dünyada 3 firmadan biri olduklarını aktardı.

Aral, 2022'de kullanıma sundukları ve büyük beğeni toplayan 650 atım/dk hıza sahip CANiK M2 QCB'nin ardından bu yıl 950 atım/dk'lık CANiK M2F ve 1100-1200 atım/dk'lık CANiK M3 versiyonlarını ürün portföylerine eklediklerini kaydetti.

Yükselen ihracat grafiklerinde çıtayı daha da yukarılara çıkardıklarını vurgulayan Aral, şunları kaydetti:

"2023 yılındaki bu başarılarımızı EDEX ile de taçlandırmış olduk. 2012 yılına kadar Mısır pazarında çok aktif olan Türkiye, bazı siyasi problemler nedeniyle, çalışmalarını askıya aldı. 2023 itibariyle ise iki ülke ilişkilerinde yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte, Mısır pazarına yönelik faaliyetler de tekrar rayına oturdu. 2023'ün son fuarı olan EDEX'e katılmamızın en büyük sebebi hem iki ülke arasındaki ilişkinin düzelmesine destek olmak hem de geçmişte önemli noktalara getirdiğimiz iş birliklerini canlandırmak.



Ülkemiz bu fuara çok üst seviyeden bir katılım gerçekleştirerek politikasını net bir şekilde ortaya koymuş oldu. 2023'ü 145 milyon dolar ihracat ile tamamlıyoruz. 2024'e küresel ağır makineli tüfek pazarının en büyük üreticisi olarak giriş yapıyoruz. Bu yıl içinde tanıtımını yaptığımız Venom LR ve yeni UKSS kule ailemiz TRAKON ve TRAKON TARGAN'ın da ihracatlarına önümüzdeki sene başlıyoruz. 2024 yılında da yine yoğun bir fuar maratonu bizleri bekliyor. 2024 yılının ilk fuarı Ocak ayında Shot Show ile başlayacak, ardından Şubat ayında World Defence Show'da Suudi Arabistan'da olacağız."